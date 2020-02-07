Sınır ötesine güçlü sevkıyat: İdlib’deki TSK gözlem noktalarına 20 tank

SURİYE’de Esad rejimi İdlib’deki saldırılarını sürdürürken, Türkiye, Suriye sınırı ve İdlib’e yönelik askeri sevkıyatlarını yoğunlaştırdı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib’deki gözlem noktalarına tank, obüs ve zırhlı personel taşıyıcı sevk etti. Dün yaklaşık 20 tank, Reyhanlı’dan İdlib’deki gözlem noktalarına yönlendirildi. Türkiye’nin yeni sevkıyatı Esad rejiminin Serakib’i ele geçirdiği haberi üzerine geldi. Serakib, M-4 ve M-5 karayollarının kesiştiği kritik bir kavşakta yer alıyor. Serakib yakınlarındaki Tel Tukan köyünde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 7 numaralı gözlem noktası ile bu gözlem noktasının güvenliği için kurulmuş üç kontrol noktası bulunuyor. Rejim askerlerinin, çevreledikleri TSK noktalarına yönelik doğrudan bir eylem içinde olmadıkları, gözlem noktası ile kontrol noktalarına yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulundukları öğrenildi.

YENİ KONTROL NOKTASI

Esad rejimi güçleri Serakib’i alırken, kavşakta bulunan üç ayrı TSK kontrol noktası yakınlarına top mermileri düştüğü ancak ölen veya yaralanan olmadığı belirtildi. TSK unsurlarının bunun üzerine rejim güçlerine misliyle karşılık verdiği bildirildi. Serakib’in rejimin eline geçmesinden sonra TSK’nın bu ilçenin kuzeyindeki Taftanaz’da küçük bir askeri havaalanının olduğu yerde yeni bir kontrol noktası kurduğu iddia edildi. Yerel kaynaklar TSK geçici kontrol noktası kurulurken, Rusya savaş uçakları ile rejim birliklerin Taftanaz yakınlarını vurduğunu öne sürdü.

İDLİB’E 10 KİLOMETRE

Serakib’in de rejim güçlerin eline geçmesiyle TSK’ya ait üç gözlem noktası ile bir geçici mevzi bölgesi olmak üzere toplam dört nokta Esad’ın ele geçirdiği bölgeler içinde kaldı. Ankara’da, Rusya destekli rejim güçlerinin sıradaki hedefinin Serakib’in kuzeybatısındaki Sarmin kasabası olduğuna kesin gözle bakılıyor. Sarmin’in alınması halinde, rejim birlikleri ile İdlib kent merkezi arasında başka herhangi bir yerleşim merkezi kalmayacak. Esad güçleri hâlihazırda İdlib kent merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta konuşlu bulunuyor.

GÖZLEM NOKTALARI TAŞINMAYACAK

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de yapılan kabine toplantısı sonrası, İdlib konusunda özetle şu açıklamaları yaptı:

“Hem Rus hem İran makamlarıyla yoğun temaslarımız devam ediyor. Dünden beri ilgili arkadaşlarımız mevkidaşlarıyla görüşüyorlar. Askeri gözlem noktalarımız yerlerinde durmaya devam edecek. Başka noktaya kaydırılmaları söz konusu değil. Soçi ve İdlib mutabakatları çerçevesinde çatışmasızlık bölgesi olarak belirlenen sınırlar bizim esas aldığımız sınırlardır. Hem sivillerin hem askerlerimizin can güvenliğinin sağlanması için gerekli tahkimat, sevkıyat yapılacak. Yeni bir mülteci akımına mahal vermemek için çalışmalarımız devam edecek. Rejimin bu ay sonuna kadar, girdiği yerlerden çekilerek çatışmasızlık bölgesi sınırlarına dönmesi önceliğimiz. Rejim yüzlerce defa İdlib mutabakatını ihlal etti. Teröristlerle mücadele bahanesiyle yapacağı her hatanın çok ağır sonuçları olur. Bunu Rus mevkidaşlarımıza da ifade ettik. (Erdinç ÇELİKKAN/ANKARA)

‘ERDOĞAN VE PUTİN BİR ARAYA GELEBİLİR’

Bakü’de basına konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu “Cumhurbaşkanımız Erdoğan, (Rusya Devlet Başkanı) Putin ile telefonda görüştü. Rusya’dan bir heyeti bekliyoruz. Bu heyetin çalışmalarından sonra ihtiyaç olursa liderler, Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin bir araya gelecekler” dedi. İdlib’de sahada hedeflerinin Rusya olmadığının altını çizen Çavuşoğlu, “Türkiye olarak Rusya ile neden çatışalım? Burada saldırıyı yapan kimdir? Rejimdir. Bizim askerlerimize saldıran rejimdir. Bizim orada Soçi mutabakatı noktasındaki gözlem noktalarımızı taciz eden rejimdir” diye konuştu. Öte yandan, Çavuşoğlu’nun İdlib bölgesindeki krizle ilgili Türkiye ve Rusya liderlerinin zirve görüşmesi gerçekleştirebilecekleri açıklamasına Kremlin Sarayı’ndan “Şimdilik belirlenmiş bir tarih yok” yanıtı geldi.