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Sınır hattı belirlendi: Ermenistan, işgal ettiği 4 köyü Azerbaycan'a iade etti

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#Azerbaycan#Ermenistan#Sınır Hatt
Sınır hattı belirlendi: Ermenistan, işgal ettiği 4 köyü Azerbaycana iade etti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2024 12:17

Ermenistan, 1. Karabağ Savaşı’nda Ermenistan tarafından işgal edilen 4 köyü Azerbaycan’a iade etti, iki ülke arasındaki 12,7 kilometre uzunluğundaki sınır hattı belirlendi.

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Azerbaycan ile Ermenistan arasında sınırları belirlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor. Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'in ofisi tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan arasında gerçekleştirilen sınır belirleme komisyonunun 9. toplantısı sonucunda 12,7 kilometre uzunluğunda bir sınır hattı belirlendi.

Azerbaycan’ın Gazah iline bağlı Bağanis Ayrım, Aşağı Eskipara, Heyrimli ve Kızılhacılı köylerinden oluşan 6,5 kilometrekarelik alan Azerbaycan'a iade edildi. Kontrol altına alınan köylere Azerbaycan Sınır Muhafızları’nın konuşlandırıldığı belirtildi.


Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınır belirleme komisyonunun 9'uncu toplantısı, 15 Mayıs’ta iki ülke arasındaki sınır bölgesinde yapılmıştı. Toplantıda Ermenistan tarafından işgal edilen 4 köyün Azerbaycan’a iade edilmesine ilişkin protokol imzalanmıştı.

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#Azerbaycan#Ermenistan#Sınır Hatt

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