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Dünya
AA
Haber Giriş: 30.04.2020 - 11:35,Son Güncelleme:

Singapur'da Covid-19 vaka sayısı 16 bini aştı

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Singapur'da Covid-19 vaka sayısı 16 bini aştı
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Singapur'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 16 bini aştı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 528 yeni vaka tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 16 bin 169'a yükseldiği bildirildi.

Singapur'da 16 Nisan'dan bu yana yoğunlaşan günlük vaka sayısındaki artışa, hijyen şartları yetersiz pansiyonlarda kalan yabancı işçilerin neden olduğu belirtilmişti. 

Ülkede bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetmişti.

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