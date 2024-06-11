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Singapur Havayolları'nın türbülans sırasında yaralananlara tazminat ödemesine karar verildi

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#Singapur#UÇAK#Türbülans
Singapur Havayollarının türbülans sırasında yaralananlara tazminat ödemesine karar verildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2024 09:58

Singapur Havayolları'nın mayıs ayında Londra-Singapur seferi sırasında gerçekleşen türbülans yüzünden yaralanan yolculara tazminat ödeyeceği açıklandı.

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Şirket, sosyal medya gönderisinde küçük yaralanmaları olan yolcularına 10 bin dolar ödemeyi; daha ciddi sağlık sorunu yaşayanlara 25 bin dolar ödemeyi ve özel ihtiyaçları için görüşmeler yürütmeyi önerdi.

211 yolcu ve 18 mürettebatın olduğu Boeing 777-300 tipi uçağın, Hint Okyanusu üzerinde şiddetli türbülansa girdiği açıklanmıştı. Uçaktaki bir yolcu ölmüş, onlarca yolcu yaralanmıştı.

Singapur Havayolları uçağın Myanmar üzerinde "ani aşırı türbülans" yaşadığını açıklamıştı.

Yolcular, uçağın birden irtifa kaybettiğini ve emniyet kemeri takmayanların kabinin tavanına çarptıklarını anlattı.

Uçaktaki yolcuların çoğu Avustralya, İngiltere, Yeni Zelanda ve Singapur vatandaşıydı.

Heathrow Havaalanı'ndan kalkan uçak türbülansın ardından Bangkok'a yönlendirildi ve buraya acil iniş gerçekleştirdi.

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İlk araştırmalara göre uçağın çok hızlı bir şekilde inip yükseldiği, 4,6 saniyede 54 metre düştüğü kaydedildi.

Havayolu şirketi uçuştaki herkese bilet ücretlerinin iade edileceğini belirtmişti.

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#Singapur#UÇAK#Türbülans

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