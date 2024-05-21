×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Singapur Havayolları uçağı 'şiddetli türbülans'a yakalandı: 1 Ölü, 30 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Uçak#Singapur#Dünya
Singapur Havayolları uçağı şiddetli türbülansa yakalandı: 1 Ölü, 30 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2024 13:38

Singapur Havayolları'nın Londra'dan kalkan uçağındaki 'şiddetli türbülans' nedeniyle 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı, uçak Bangkok'a acil iniş yaptı.

Haberin Devamı

Singapur Havayolları, Londra’dan Singapur’a sefer yapan yolcu uçağında türbülans nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini, yaralıların da olduğunu duyurdu. Uçağın, rota değiştirerek Bangkok’a iniş yaptığı ifade edildi.

Singapur Havayolları’ndan yapılan açıklamada, olayın Londra’nın Heathrow Havalimanı’ndan Singapur’a giden, SQ321 sefer sayılı yolcu uçağında meydana geldiği ifade edildi. Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, “Singapur Havayolları'nın 20 Mayıs 2024 tarihinde Londra'dan (Heathrow) Singapur'a sefer yapan SQ321 sefer sayılı uçağı seyir halindeyken şiddetli türbülansla karşılaşmıştır. Uçak Bangkok'a yönlendirilmiş ve 21 Mayıs 2024 tarihinde yerel saatle 15.45'te iniş yapmıştır. Boeing 777-300ER uçağında yaralılar ve bir ölü olduğunu teyit edebiliriz. Singapur Havayolları merhumun ailesine en derin taziyelerini sunar” denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Uçak#Singapur#Dünya

BAKMADAN GEÇME!