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Haber Giriş: 14.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Simpsons bunu da tahmin etti

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Simpsons bunu da tahmin etti
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The Simpsons'ın ünlü oyuncu Tom Hanks'in koronavirüse yakalanması hakkında da kehanette bulunduğu ileri sürülüyor.

Animasyon dizisi The Simpsons’ın 2007’deki bir bölümünde, koronavirüse yakalandığını açıklayan Tom Hanks hakkında bir kehanette bulunduğu iddia ediliyor. The Simpsons’ın geçmişte Trump’ın başkan seçilmesi ve kripto para gibi konularda da kehanetlerde bulunduğu biliniyor. Tom Hanks dün Twitter’dan “Bizimle iyi bir şekilde ilgilenen hastane çalışanlarına teşekkür ediyoruz” dedi.

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