Simpsons bunu da tahmin etti

Animasyon dizisi The Simpsons’ın 2007’deki bir bölümünde, koronavirüse yakalandığını açıklayan Tom Hanks hakkında bir kehanette bulunduğu iddia ediliyor. The Simpsons’ın geçmişte Trump’ın başkan seçilmesi ve kripto para gibi konularda da kehanetlerde bulunduğu biliniyor. Tom Hanks dün Twitter’dan “Bizimle iyi bir şekilde ilgilenen hastane çalışanlarına teşekkür ediyoruz” dedi.