Şili’de alevler göçmen barınaklarını küle çevirdi: 15 yaralı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Soyludan sert sözler: TBMM ‘ye girmekle terörist sıfatınız kaybolmazBakan Soylu'dan sert sözler: TBMM ‘ye girmekle terörist sıfatınız kaybolmaz#İçişleri Bakanlığı
Hava bir anda buz kesecek: İstanbula kar geliyor... Peş peşe uyarılarHava bir anda buz kesecek: İstanbul'a kar geliyor... Peş peşe uyarılar#Meteoroloji
Önce mobbing uyguladınız şimdi ayıp ediyorsunuz"Önce mobbing uyguladınız şimdi ayıp ediyorsunuz"#Galatasaray
Kahreden haber Konyasporlu Ahmet Çalık hayatını kaybettiKahreden haber! Konyasporlu Ahmet Çalık hayatını kaybetti#Ahmet Çalık
HDPli vekilin teröristle fotoğrafı TBMMde terörist istemiyoruz dedi, çağrı yaptıHDP'li vekilin teröristle fotoğrafı! 'TBMM'de terörist istemiyoruz' dedi, çağrı yaptı#MHP
HDPli Güzelin sözlüm dediği terörist, 2 asker ve 1 korucuyu şehit etmişHDP'li Güzel'in 'sözlüm' dediği terörist, 2 asker ve 1 korucuyu şehit etmiş#Semra Güzel
Yeni salgın paniği: Ağız ve burunlarından kan geliyor Gerçek sonradan ortaya çıktı...Yeni salgın paniği: 'Ağız ve burunlarından kan geliyor' Gerçek sonradan ortaya çıktı...#Çin
Pfizerdan flaş yeni aşı açıklamasıPfizer'dan flaş yeni aşı açıklaması#Kovid Aşısı
Tahminler arka arkaya geliyor Bir dev bankadan daha flaş açıklamaTahminler arka arkaya geliyor! Bir dev bankadan daha flaş açıklama#Goldman Sachs
Kuzey Koreden yeni füze... Halkı kıtlıkla boğuşurken yaptığı şey şoke ettiKuzey Kore'den yeni füze... Halkı kıtlıkla boğuşurken yaptığı şey şoke etti! #Kuzey Kore
Heykelli büstlü mafya savaşıHeykelli büstlü mafya savaşı!#Nadir Salifov
Genç avukatın kahreden ölümü Katilin mesajları kan dondurdu... Akılalmaz detaylarGenç avukatın kahreden ölümü! Katilin mesajları kan dondurdu... Akılalmaz detaylar#Dilara Yıldız
Altın yatırımcıları dikkat Sayılı saatler kaldı...Altın yatırımcıları dikkat! Sayılı saatler kaldı...#Altın
O elbiseye gelinden de izin çıkmışO elbiseye gelinden de izin çıkmış#Kendall Jenner
Külotla sahneye çıkmayın sözleri tepki çekti Ünlü şarkıcıdan cevap geldi'Külotla sahneye çıkmayın' sözleri tepki çekti! Ünlü şarkıcıdan cevap geldi#İzzet Yıldızhan
HABERLERDünya Haberleri

Şili’de alevler göçmen barınaklarını küle çevirdi: 15 yaralı

#Şili#Yangın#Göçmen Barınağı
Şili’de alevler göçmen barınaklarını küle çevirdi: 15 yaralı

Şili’deki Laguna Verde kampında meydana gelen yangında en az 100 evin küle döndüğü ve 15’ten fazla kişinin de yaralandığı açıklandı.

Haberin Devamı

Şili’nin Iquique şehrinde bulunan Laguna Verde kampında yaşanan büyük yangında en az 100 evin küle döndüğü, 400’den fazla kişinin evsiz kaldığı ve 15’ten fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

İskan ve Şehircilik Bakanı Felipe Ward tarafından yapılan açıklamada, “Aileler tahliye ediliyor. Etkilenenlerle iş birliği yapmak için uygun durumdayız” ifadelerine yer verildi.

 

SARI ALARM VERİLDİ

Birkaç saat içinde hızla yayılan alevler sonrasında, İçişleri Bakanlığı Ulusal Acil Durum Ofisi (ONEMI) sarı alarm verdi.

Düzensiz yerleşim yerlerinin ve zor koşulların alevlerin yayılmasına neden olduğu da öğrenilirken, itfaiye ekipleri yangınla mücadelede büyük uğraşlar verdi. Evlerin aşırı kalabalık olması, yerleşim yerlerine ulaşım yollarının dar olması ve su şebekesinin bulunmaması da alevlerin söndürülmesini zorlaştırdı.

Haberin Devamı

Şili’de alevler göçmen barınaklarını küle çevirdi: 15 yaralı

Yetkililer yangının gün içinde kaydedilen aşırı sıcak hava nedeniyle meydana gelmiş olabileceği üzerinde dururken, can kaybı ya da ciddi bir yaralanmanın bulunmadığı da açıklandı.

Binlerce göçmen için diğer şehirlere geçmeden önce geçici bir konaklama yeri olarak kullanılan kasabada, evsiz kalan 400'den fazla kişinin barınması için en az 2 okulun barınağa dönüştürüleceği belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şili#Yangın#Göçmen Barınağı

BAKMADAN GEÇME!

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

#Ötanazi
Kanlı abideler

Kanlı abideler

#Nadir Salifov
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör için tarih verdi Yılmaz Vural iddiasına yanıt...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör için tarih verdi! Yılmaz Vural iddiasına yanıt...

#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

#Ötanazi
Kanlı abideler

Kanlı abideler

#Nadir Salifov
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör için tarih verdi Yılmaz Vural iddiasına yanıt...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör için tarih verdi! Yılmaz Vural iddiasına yanıt...

#Fenerbahçe