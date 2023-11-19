Şifa’da ‘tahliye’ dramı

Haberin Devamı

İsrail ordusunun günlerdir işgali altındaki Şifa Hastanesi’nde tam bir insanlık dramı yaşandı. İsrail askerleri, hastanedeki sağlık personeli ve hastalar için tahliye kararı verdi. Filistin Sağlık Bakanlığı yetkilisi Münir el Berş, yerinden edilmiş sivillerin yanı sıra hasta ve yaralıların çıkış için toplandıkları manzaranın kıyamet sahnesini andırdığını, tahliyeye zorlanan kişilerin aralarında elleri veya ayakları kesilmiş çocukların da bulunduğunu aktardı. İsrail askerlerinin gece boyunca kendilerini taciz ettiğini de anlatan Berş, tahliye boyunca binaların tepelerine yerleşen İsrailli keskin nişancıların kendilerine ateş açabilecekleri için çok korktuklarını söyledi.

120 HASTA VE 5 DOKTOR KALDI

El Cezire televizyonuna konuşan Berş, 450 civarında hastanın hastaneden çıkarıldığını, 120 hasta ve sadece 5 doktorun ise hastanede kaldığını aktardı. Berş, geride kalanlarla ilgilenmek üzere sağlık tesisine BM heyetinin gönderileceği sözünün verildiğini kaydetti.

Haberin Devamı

DİYALİZDEKİ HASTALAR ÖLDÜ

Şifa Hastanesi’nin bir diğer yöneticisi Muhammed Ebu Salmiya da Gazze’nin en büyük hastanesinin neredeyse terk edilmiş durumda olduğunu söyledi. Öte yandan Filistinli sağlık yetkilileri, Şifa Hastanesi’ndeki 22 yoğun bakım hastasının yanı sıra altı diyaliz hastasının tamamının hayatını kaybettiğini duyurdu.

BEBEKLER İÇİN ÇAĞRI

Gazeteci Cihad Ebu Shanab, El Cezire’ye, hastaneden çıkarılan kişilerin İsrail askerleri tarafından saatlerce sıkı sorguya tabi tutulduklarını, tahliye edilen pek çok kadının elbiselerinin çıkarıldığını ve üst aramalarına maruz bırakıldığını söyledi.

Filistin Sağlık Bakanı Mai el Kaila da uluslararası kuruluşlara çağrıda bulunarak prematüre ve yaralı bebeklerin el Şifa Hastanesi’nden nakledilmesi gerektiğini açıkladı. El Kaila, İsrailli yetkililerin hastane kompleksini askeri kışlaya dönüştürdüğünü, içerideki personel ve hastaları silah zoruyla tahliye ettiklerini söyledi. İsrail ordusu ise Şifa Hastanesi’nde zorunlu bir tahliyenin olmadığını tesisten ayrılmak isteyenlere güvenli geçiş imkânı sunulduğunu öne sürdü.

Haberin Devamı

İSRAİL’İN YALANLARI BASINA TAKILDI

- CNN International, İsrail ordusunun, uluslararası basın mensuplarını Gazze’deki Şifa Hastanesi’ne davet etmeden önce hastaneye silah yerleştirmiş olabileceğini öne sürdü. CNN, basın mensupları gelmeden önce hastane içinden yayınlanan bir videoda daha az silahın bulunduğunu, ancak basın mensuplarının görüntülerinde silah sayısında artış gözlemlendiğinin altını çizdi. İngiliz The Guardian gazetesi de İsrail’in Şifa Hastanesi’nin karargah olarak kullanıldığı iddialarının delillerini yetersiz bulurken, BBC yorumcusunun İsrail’in videoları yeniden düzenlediği sözlerine yer verdi.