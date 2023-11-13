Şifa bebekleri tahliye bekliyor

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Binlerce sivilin sığındığı Gazze’nin en büyük hastanesi El Şifa çevresinde yoğun çatışmalar sürerken İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, “El Şifa Hastanesi personelinin talebi üzerine bebeklerin hastaneden tahliyesine yardım edeceklerini” açıkladı. Hagari’nin İbranice yaptığı günlük basın brifinginin hastanelerle ilgili bölümünde İngilizce kullanması, dünyanın İsrail’in tıbbi komplekslere saldırlarına karşı artan tepkisine yanıt verme isteği olarak yorumlandı.

2 BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Hagari, tahliye sürecinin nasıl işleyeceğine dair bilgi vermezken, 24 saatten fazla süredir sürekli bombardıman altında ki hastanede acil tıbbi bakıma ihtiyaç duyan 43 bebek bulunuyor. Gazze Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el Kudra, iki prematüre bebeğin elektrik kesintileri nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti. Öte yandan Gazze’deki hükümet tarafından dün gece yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Şifa Hastanesi’ne gün boyu düzenlediği saldırılarda ameliyathane binası, doğumhane ve yoğun bakım ünitesini hedef aldığını duyurdu. Saldırılar nedeniyle ameliyathanelerde hizmet durduğundan 5 yaralının da hayatını kaybettiği bildirildi.

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NETANYAHU’DAN TAHLİYE İDDİASI

Amerikan CNN televizyonuna açıklamalarda bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Şifa’dan “100 kadar kişinin tahliye edildiğini” söyledi. Netanyahu’nun ifade ettiği tahliye Kızılhaç ve Kızılay gibi bağımsız kaynaklar tarafından teyit edilemedi. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Şifa Hastanesi’ndeki merkezleriyle irtibatlarının tamamen kesildiğini ve “hastaneden çıkıp kaçmak isteyenlere ateş açıldığına dair” raporlar aldıklarını belirtti. El Şifa’da cerrah olan Ahmed el Mohallalati, El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada hastane bahçesinde dolaşan İsrail dronlarının, dışarı çıkan sivilleri hedef aldığını belirterek “İsrail ordusu, binayı tahliye etmemizi istedi. Onlardan tahliyeyi ayarlamak için yardım istedim. Ama bir planları yoktu” şeklinde konuştu.

KUDÜS HASTANESİ DEVRE DIŞI

Filistin Kızılayı Derneği (PRCS), Gazze Şeridi’nin ikinci büyük hastanesi olan Kudüs Hastanesi’nin hizmet dışı kaldığını duyurdu. PRCS’den yapılan açıklamada hastanenin yakıtının tamamen tükenmesi sonucu elektriğinin kesildiği belirtilerek tıbbi malzeme, yiyecek ve su sıkıntısına rağmen “sağlık personelinin hastalara ve yaralılara bakım sağlamak için her türlü çabayı gösterdiği” ifade edildi. Gazze’deki bir diğer hastane El Ahli Arap ise kan stoklarının tükendiğini açıkladı. Hastane cerrahlarından Hasan Ebu Sitta, sosyal medya hesabından “Yaralılarımız ameliyat sonrası ölüyor çünkü onlara kan nakli yapamıyoruz” açıklamasında bulundu.