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Sierra Leone’de acil durum ilan edildi: Mezarlıklarda uyuşturucu nöbeti

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#Sierra Leone#Kush#Mezarlık
Sierra Leone’de acil durum ilan edildi: Mezarlıklarda uyuşturucu nöbeti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2024 07:00

Sierra Leone’de, ‘Kush’ isimli uyuşturucu maddenin yapımında insan kemiği kullanıldığı için polis mezarlıklarda nöbet tutuyor.

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Batı Afrika ülkesi Sierra Leone’de insan kemiklerinden yapılan bir uyuşturucu nedeniyle ‘ulusal acil durum’ ilan edildi. Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, “Ülkemiz şu anda sentetik uyuşturucu Kush’un tahrip edici etkisi nedeniyle varoluşsal bir tehditle karşı karşıya” dedi. Başkan Maada Bio, uyuşturucu şebekelerinin çökertilmesi için çalışmaların sürdüğünü duyururken, güvenlik güçlerinin mezarların kazılmasını engellemek için başkent Freetown’daki mezarlıklarda nöbet tutmaya başladığı bildirildi.

ZOMBİYE ÇEVİRİYOR

Bir takım kimyasal maddelerin karışımı ile hazırlanan ‘Kush’ isimli uyuşturucuya etkisini arttırmak için öğütülmüş insan kemiği katıldığı belirtiliyor. Bazı Batı Afrika ülkelerinde yaygınlaşan uyuşturucunun kullananları birkaç saat içinde adeta zombiye çevirdiği belirtiliyor. 2020 ile 2023 yılları arasında Sierra Leone Psikiyatri Hastanesi’ne ‘Kush’la bağlantılı hastalıklar nedeniyle başvuranların sayısı neredeyse yüzde 4000 arttı. Bunların büyük çoğunluğu 18-25 yaş arası genç erkeklerden oluşuyor.

 

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#Sierra Leone#Kush#Mezarlık

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