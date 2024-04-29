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Sharon TRT’nin yayınında ağladı

Güncelleme Tarihi:

#Sharon Stone#TRT World#Program
Sharon TRT’nin yayınında ağladı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2024 07:00

Hollywood’da bir döneme damgasını vuran, 1992’de başrolünü üstlendiği ‘Basic Instinct’ (Temel İçgüdü) filmiyle yıldızı parlayan Sharon Stone, TRT World’de yayınlanan, eski İskoçya Başbakanı Alex Salmond’ın sunduğu ‘Turkish Tea Talk’ (Türk Çayı Sohbetleri) programına konuk oldu.

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66 yaşındaki ünlü yıldız, yayında duygusal anlar yaşadı. Şöhretini başkalarına yardım etmek için kullanan Sharon Stone, 2013’te HIV/AIDS’li insanlar için yaptığı çalışmalardan dolayı Nobel Barış Zirvesi Ödülü’nü kazanmıştı. Salmond’la sohbetinde küresel insani yardım görevlerinde çalışırken tanıştığı insanları çok sevdiğinden bahseden Stone, duygularına hâkim olamayarak gözyaşlarına boğuldu. Ünlü oyuncu, ağlayarak yaptığı konuşmada şöyle dedi: “Bu insanlar o kadar cesur ki. Birdenbire doğru odadaymışım gibi hissettim. Bunlar benim insanlarım, bu insanlarla hayatımı riske atabilirim.”

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#Sharon Stone#TRT World#Program

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