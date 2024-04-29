Sharon TRT’nin yayınında ağladı

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66 yaşındaki ünlü yıldız, yayında duygusal anlar yaşadı. Şöhretini başkalarına yardım etmek için kullanan Sharon Stone, 2013’te HIV/AIDS’li insanlar için yaptığı çalışmalardan dolayı Nobel Barış Zirvesi Ödülü’nü kazanmıştı. Salmond’la sohbetinde küresel insani yardım görevlerinde çalışırken tanıştığı insanları çok sevdiğinden bahseden Stone, duygularına hâkim olamayarak gözyaşlarına boğuldu. Ünlü oyuncu, ağlayarak yaptığı konuşmada şöyle dedi: “Bu insanlar o kadar cesur ki. Birdenbire doğru odadaymışım gibi hissettim. Bunlar benim insanlarım, bu insanlarla hayatımı riske atabilirim.”