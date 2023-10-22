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Sharon Stone’un saplantılı hayran kabusu

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#Hollywood#Sharon Stone#Hayran
Sharon Stone’un saplantılı hayran kabusu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2023 07:00

Hollywood yıldızı Sharon Stone (64) ve ailesinin iki yıldır ünlü oyuncuyla iletişime geçmeye çalışan saplantılı hayranı nedeniyle korku içinde yaşadığı belirtildi.

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İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan ve Macar ordusunun eski bir özel kuvvetler mensubu olan Sandor Boros, 1996 yılında oyuncu 28 yaşındayken birlikte olduklarını Jason adında bir oğullarının dünyaya geldiğini, çocuğun doğumdan kısa bir süre sonra öldürüldüğünü iddia ediyor. Ailenin özel dedektifi Paul Barresi, ‘takıntılı ve akli dengesinin bozuk’ olduğunu söylediği Boros’un mayıs ayında ünlü oyuncunun kız kardeşi Kelly’nin (62) evinin önündeki güvenlik kameralarına yakalandığını belirtti.

 

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#Hollywood#Sharon Stone#Hayran

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