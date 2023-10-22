Sharon Stone’un saplantılı hayran kabusu

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İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan ve Macar ordusunun eski bir özel kuvvetler mensubu olan Sandor Boros, 1996 yılında oyuncu 28 yaşındayken birlikte olduklarını Jason adında bir oğullarının dünyaya geldiğini, çocuğun doğumdan kısa bir süre sonra öldürüldüğünü iddia ediyor. Ailenin özel dedektifi Paul Barresi, ‘takıntılı ve akli dengesinin bozuk’ olduğunu söylediği Boros’un mayıs ayında ünlü oyuncunun kız kardeşi Kelly’nin (62) evinin önündeki güvenlik kameralarına yakalandığını belirtti.