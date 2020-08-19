Sharon Stone’dan çifte isyan: Kardeşim korona, bunu maske takmayan sizlerden biri yaptı!

Amerikalı oyuncu Sharon Stone Instagram hesabından paylaştığı bir videoyla kız kardeşinin ve kız kardeşinin eşinin koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Kardeşinin yattığı hastane odasının fotoğrafını paylaşan Stone altına ise, “Lupusu (vücutta pek çok organı tutabilen romatizmal bir hastalık- kelebek hastalığı) olan kardeşim Kelly COVID-19’a yakalandı. Bu onun hastane odası. Maske takmayan sizlerden biri bunu yaptı” diye yazdı ve “Lütfen kendiniz ve sevdikleriniz için maske takın” çağrısı yaptı.

OY VERMEYİN

Kız kardeşinin durumunun ciddi olduğunu söyleyen ve hastalık sürecinde ailesinin yaşadığı sıkıntılara isyan eden ünlü oyuncu, ABD’nin koronavirüsle mücadele yöntemini de eleştirdi. Trump yönetimine ateş püsküren Stone, “Valilik ya da sağlık birimleri telefonlara cevap vermiyor. Herkese test yapıldığını söylüyorlar ama bu bir yalan. Bunu değiştirecek tek şey vereceğiniz oy. Ne yaparsanız yapın bir katile oy vermeyin” ifadelerini kullandı.