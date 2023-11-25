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Şeytani plan: Karısını ve 2 yaşındaki kızını kobra yılanı ile öldürdü

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#Hindistan#Kobra Yılanı#Dünya
Şeytani plan: Karısını ve 2 yaşındaki kızını kobra yılanı ile öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2023 13:00

25 yaşındaki Hindistanlı bir adam 25 yaşındaki karısı ve 2 yaşındaki kızını kobra yılanı ile öldürdükten bir ay sonra yakayı ele verdi.

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Hindistan'ın Odisha eyaletinin Adheigaon köyünde yaşayan 25 yaşındaki K Ganesh Patra karısını ve 2 yaşındaki kızını öldürmek için yaptığı şeytani planla ülke gündemine oturdu.

KAN DONDURAN PLAN

Karısı K Basanti Patra ile 2020 yılında evlenen adam kısa bir süre içinde Debasmita isimli kızını kucağına alsa da bu çiftin yaşadığı anlaşmazlıkların önüne geçemedi.

Eşinden ve 2 yaşındaki kızından kurtulmak isteyen Ganesh Patra kan donduran bir plan hazırladı.

Şeytani plan: Karısını ve 2 yaşındaki kızını kobra yılanı ile öldürdü

Dini amaçlar için kullanacağını söyleyerek bir kobra yılanı satın alan 25 yaşındaki adam, zehirli yılanı plastik bir kutu içinde evine getirdi.

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KOBRA YILANINI KIZININ VE KARISININ UYUDUĞU YATAĞA BIRAKTI

6 Ekim gecesi kobra yılanını kutusundan çıkarıp karısı ve kızının uyuduğu yatağa bırakan Patra kendisi de başka bir odaya geçerek uyudu.

Patra sabah uyandığında komşularına karısı ve kızını yılanın soktuğunu söylerken, hastaneye kaldırılan kadın ve bebek kurtarılamadı.

Şeytani plan: Karısını ve 2 yaşındaki kızını kobra yılanı ile öldürdü

KAYINPEDERİ ŞİKAYETÇİ OLDU: SORGUDA İTİRAF ETTİ

Olaydan tam bir ay sonra K Basanti Patra'nın babası damadından şüphelendiğini belirterek şikayetçi oldu.

Polis Müfettişi Jagmohan Meena, Ganesh'in kayınpederinin onu cinayetle suçladığını, ölümle ilgili şüphelerin artması ile adamın tutuklandığını duyurdu.

Adamın yılanı aldığı satıcının da sorguya alındığını belirten polis, Ganesh'in başlangıçta suçlamaları reddettiğini ancak sorgu sırasında itiraf etmek zorunda kaldığını açıkladı.

Otopsi raporları talihsiz anne kızın 6 Ekim'de gece geç saatlerde öldüğünü ortaya koydu.

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#Hindistan#Kobra Yılanı#Dünya

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