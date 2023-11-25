Şeytani plan: Karısını ve 2 yaşındaki kızını kobra yılanı ile öldürdü

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Hindistan'ın Odisha eyaletinin Adheigaon köyünde yaşayan 25 yaşındaki K Ganesh Patra karısını ve 2 yaşındaki kızını öldürmek için yaptığı şeytani planla ülke gündemine oturdu.

KAN DONDURAN PLAN

Karısı K Basanti Patra ile 2020 yılında evlenen adam kısa bir süre içinde Debasmita isimli kızını kucağına alsa da bu çiftin yaşadığı anlaşmazlıkların önüne geçemedi.

Eşinden ve 2 yaşındaki kızından kurtulmak isteyen Ganesh Patra kan donduran bir plan hazırladı.



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Dini amaçlar için kullanacağını söyleyerek bir kobra yılanı satın alan 25 yaşındaki adam, zehirli yılanı plastik bir kutu içinde evine getirdi.

KOBRA YILANINI KIZININ VE KARISININ UYUDUĞU YATAĞA BIRAKTI

6 Ekim gecesi kobra yılanını kutusundan çıkarıp karısı ve kızının uyuduğu yatağa bırakan Patra kendisi de başka bir odaya geçerek uyudu.

Patra sabah uyandığında komşularına karısı ve kızını yılanın soktuğunu söylerken, hastaneye kaldırılan kadın ve bebek kurtarılamadı.



Olaydan tam bir ay sonra K Basanti Patra'nın babası damadından şüphelendiğini belirterek şikayetçi oldu.

Polis Müfettişi Jagmohan Meena, Ganesh'in kayınpederinin onu cinayetle suçladığını, ölümle ilgili şüphelerin artması ile adamın tutuklandığını duyurdu.

Adamın yılanı aldığı satıcının da sorguya alındığını belirten polis, Ganesh'in başlangıçta suçlamaları reddettiğini ancak sorgu sırasında itiraf etmek zorunda kaldığını açıkladı.

Otopsi raporları talihsiz anne kızın 6 Ekim'de gece geç saatlerde öldüğünü ortaya koydu.