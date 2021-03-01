MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleri'Şeytan'a tehdit
GeriDünya 'Şeytan'a tehdit
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
Ömer BİLGE
Haber Giriş: 01.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

'Şeytan'a tehdit

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
'Şeytan'a tehdit
Abone Olgoogle-news

Eurovision’a ‘Şeytan’ adlı şarkıyla katılma kararı Kıbrıs Rum kesimini karıştırdı. Devlet televizyonuna tehdit yağdı.

KIBRIS Rum yönetimi, 65’inci Eurovision Şarkı Yarışması’nda ülkeyi temsil edecek Şeytan (El Diablo) adlı şarkı nedeniyle sıkıntılı günler yaşıyor. Şarkıyı seçen Rum devlet televizyonu RİK’e kundaklama tehditleri yağdı. Rum polisi, “Yakacağız” tehditleri alan Rum devlet televizyonunda ek güvenlik önlemleri aldı.

Şeytana tehdit

KAMPANYA BAŞLATILDI

Rum İlahiyatçılar Birliği ve sosyal medyadan örgütlenen Rum Hristiyanlar adlı bir grup, şarkının geri çekilmesi için imza kampanyası başlattı. Rum Hıristiyanlar Birliği, şarkının dini duygularını rencide ettiğini belirtti. Aşırı sağcı ELAM partisi de şarkıyı protesto etti ve yazılı bir açıklama yaparak büyük bir hata yapıldığını, şarkının değiştirilmesi gerektiğini savundu.

Şeytana tehdit

DANS ŞOVU İLE BAŞLADI

Ünlü Yunan şarkıcı Elena Tsankrinu’nun seslendirdiği ‘Şeytan’ (El Diablo) adlı şarkı, “Âşık oldum kalbimi şeytana verdim” diye başlıyor ve şeytan kadar kötü bir erkeğe âşık olan bir genç kızın hikâyesini anlatıyor. Tehditlere varan tepkiler, 26 yaşındaki Tsankrinu’nun dans şovu klibinin televizyonlarda yayınlanmasıyla başladı.

False
Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi