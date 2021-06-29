Seyahatlere delta freni: Mutant virüse karşı yeni önlemler

BİR yandan salgın önlemlerinin yavaş yavaş kaldırıldığı Avrupa ülkelerinde, diğer yandan koronavirüsün Hint kökenli delta varyantına yönelik endişe giderek artmaya başladı. Portekiz ve Rusya’yı varyant bölgesi ilan eden Almanya, vatandaşları hariç bu ülkelerden tüm gelişleri yasakladı. Giriş hakkı olanlar için de negatif test sonucuna bakılmaksızın 2 hafta zorunlu karantina şartı getirdi. Yunanistan, 30 Haziran’dan itibaren aşılı olsalar dahi Rus turistlerden negatif PCR testi isteyecek.

İNGİLİZLERE KISITLAMA

Dün yapılan duyuruya göre ayrıca, İngiltere’den Portekiz’e girecek tüm yolcular çift doz aşı olmamışlarsa 14 gün karantinaya girmek zorundalar. İngiltere, Portekiz’e en fazla turist gönderen ülke konumunda. İspanya yönetimi ise İngilizlerin yalnızca çift doz aşılanmış olmaları durumunda ülkeye kabul edileceklerini bildirdi.

ALMANYA KARANTİNA İSTİYOR

Alman hükümeti, aşı olup olmadıkları fark etmeksizin AB’ye seyahat eden tüm İngilizlerin karantinaya alınmasını istiyor. Bu adıma Fransa Cumhurbaşkanı Macron da destek veriyor. İngiltere’de görülen vaka artışı Hong Kong’u da harekete geçirdi. Özerk yönetim, ‘çok yüksek riskli’ olarak tanımladığı İngiltere’den tüm uçuşları yasakladı.

Avustralya’nın en büyük kenti Sydney’in delta nedeniyle iki hafta kapanmasının ardından Yeni Zelanda ile karantinasız seyahat askıya alınmıştı.

RUSYA’DA SAHTE AŞI SERTİFİKASI KRİZİ

Delta varyantının etkisinde olan Rusya’da belli sektörlerde aşı zorunluluğu getirilmesi üzerine ‘sahte aşı sertifikası’ krizi patlak verdi. Aşıya şüpheyle yaklaşan bazı Rusların, sağlık personeliyle anlaşarak aşı olmadıkları halde para karşılığı aşı sertifikası almaya başladıkları ortaya çıktı.

Bu yönteme en çok başkent Moskova ile St. Petersburg’ta rağbet gösteriliyor. 15 bin ruble, yani 1800 TL karşılığı aşı sertifikası alınabildiği belirtiliyor.

m Önceki gün, tüm yolcuların negatif PCR testine sahip olduğu Moskova-Atina uçuşu sonunda yapılan tarama testinde iki kişi pozitif çıktı. Rusya’da dün yeni vaka sayısı 21 bin 650, can kaybı ise 611 oldu.

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