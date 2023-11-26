Sevinç, üzüntü hepsi bir arada

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7 Ekim’de Hamas’ın İsrail’e yönelik kanlı baskınlarıyla başlayan İsrail’in Gazze’ye ölümcül müdahalesiyle süren krizde dün geçici ateşkesin ikinci günüydü. Gazzeliler, önceki gün ilk kez bomba ve dron tehdidi olmadan sokağa çıkıp evlerini, yakınlarını bulabilmek için yollara düşerken takasla hem İsrail hem de Filistin tarafında karışık duygular yaşanıyor. İsrailliler, Hamas’ın elindeki diğer rehinelerin de bir an önce geri dönmesini isterken, serbest kalan Filistinli tutukluların sevinci, Gazze’deki ölüm ve yıkım karşısında kendisini hüzün ve üzüntüye bırakıyor.

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Hamas’ın bıraktığı rehineler arasında 85 yaşındaki Yaffa Adar da bulunuyor.

İKİNCİ TAKASTA RÖTAR

Önceki gün Hamas, 13 İsrailli rehine ile 10 Katarlı ve bir Filipinliyi teslim etmişti. İsrail ise karşılığında 24’ü kadın 15’i 18 yaş altı erkek olmak üzere 39 Filistinli tutukluyu serbest bırakmıştı. Dün takasta rötar yaşanmasının ardından Hamas, 13 İsrailli ve 7 yabancı uyruklu rehineyi bıraktı. İşte serbest kalan o kişilerden bazılarının hikâyesi.

FİLİSTİNLİ ASİL SERBEST

İsrail’in salıverdiği rehinelerden biri 24 yaşındaki Asil el-Titi isimli genç kadındı. 2022 Ekim ayında annesiyle Ramon hapishanesine yatan erkek kardeşini görmeye gittiğinde, sıkı üst aramasına tepki gösterdiğinde İsrailli kadın askeri bıçaklama suçlamasıyla tutuklanmıştı. Önceki akşam serbest kalan el-Titi, Gazze şehitlerine rahmet dileyerek, hapishanedeyken baskı gördüğünü, ailesinin ziyaret etmesine bile izin verilmediğini söyledi.

Serbest kalan Hanan Barguti, başına ve boynuna Hamas şalı taktı.

TORUNLARI KARŞILADI

Serbest kalanlar arasında eylül ayında gözaltına alınmış 59 yaşındaki Hanan Salih el-Barguti de vardı. İsrail hapishanelerindeki en uzun siyasi tutuklu olan Nail el-Barguti’nin kız kardeşi olan Hanan Salih, güvenlik gerekçesiyle tutuklanmıştı. Önceki akşam onu karşılamaya gelenler arasında eşi, çocukları ve torunları da vardı. “Direnişe devam” diyen kadın, boynuna ve başına Hamas şalı takmıştı.

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EN YAŞLI REHİNE

İsrailli Yaffa Adar, 7 Ekim’de Hamas’ın Nir Oz kibbutz’una düzenlediği baskında kaçırılmıştı. Golf arabasına bindirilerek götürülen Adar, serinkanlı halleriyle dikkat çekerken önceki gün serbest kalanlar arasında yer aldı. 85 yaşındaki Adar, teslim edilen en yaşlı rehine oldu.

Asil el Titi, erkek kardeşini görmek için hapishaneye gittiğinde tutuklanmıştı.

DÖRT ALMAN VATANDAŞI

Alman Bild gazetesine göre Hamas’ın ilk takasta bıraktığı kişiler arasında Alman vatandaşlığı bulunan dört kişi de vardı. Doron Asher Katz (34), kızları Raz (4) ve Aviv (2) ile birlikte Nir Oz’dan kaçırılmıştı. Nir Oz’dan kaçırılan bir diğer Alman vatandaşı ise Berta Moses’di.

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Daron Asher Katz, iki küçük kızıyla serbest kaldı.

İSRAİL 7 EKİM’DEN BERİ 3 BİN 200 KİŞİYİ TUTUKLADI

Dünya İsrail ile Hamas arasındaki takasa odaklanmışken Filistinli Tutuklular Derneği’nin yaptığı açıklamaya göre Hamas’ın 7 Ekim baskınından bu yana İsrail 3,160 Filistinliyi tutukladı. Cuma akşamı ve dün sabah 17 Filistinli daha tutuklandı. İsrail hapishanelerinde 7,200 Filistinli tutuklunun bulunduğu tahmin edilirken, güvenliği tehlikeye atma, taş atma, İsrail’e izinsiz girme, teröre destek, hasım örgütle işbirliği gibi suçlamalarla karşı karşıyalar.

SAVAŞ GÜNLÜĞÜ





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İSRAİL GEMİSİNE DRON SALDIRISI

Amerikalı bir savunma yetkilisi, dün yaptığı açıklamada, İsrailli bir milyardere ait konteyner gemisinin Hint Okyanusu’nda İran’a ait olduğundan şüphe duyulan bir insansız hava aracının saldırısına uğradığını bildirdi. Gazze savaşının bölgesel bir çatışmaya dönüşme riskinin bulunduğu bir dönemde gerçekleşen saldırının önceki gün CMA CGM Symi isimli gemiye yapıldığı belirtildi. Gemide hasara yol açan saldırıda mürettebatın yara almadığı kaydedildi.

KUZEY GAZZE’YE İNSANİ YARDIM

Filistin Kızılay’ı sosyal medyadan yaptığı açıklamada İsrail’in savaş bölgesi saydığı Gazze’nin kuzeyine şimdiye kadarki en büyük insani yardımın yapıldığını Gazze kenti ve kuzey vilayetine 61 kamyon insani yardım ulaştırıldığını bildirdi. Ateşkesin ilk gününde Mısır’dan Gazze’ye toplamda 137 yardım kamyonunun giriş yaptığı belirtildi.

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İSRAİL’DEN BELÇİKA VE İSPANYA’YA NOTA

Mısır ile Gazze arasındaki Refah sınır kapısında önceki gün açıklamalar yapan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Belçika Başbakanı Alexander De Croo, İsrail Başbakanı Netanyahu ve kabine üyelerinin tepkisini çekti. Sanchez, “AB, Filistin devletini tanımazsa, İspanya kendi kararını alacaktır” demişti. De Croo ise sivil kayıpların önlenmesi gerektiğini söylemişti. İsrail Dışişleri, iki ülkenin elçilerini de bu sözler üzerine bakanlığa çağırdı.

ESİR TAKASINDA RÖTAR

Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, İsrail, Gazze’nin kuzeyine yardım tırlarının girmesine izin verme taahhüdünü yerine getirene kadar, ikinci grup esirlerin serbest bırakılmasını ertelediğini açıkladı. Katar, Mısır ve ABD’nin devreye girmeleri ve taraflarla görüşmelerinin ardından takasın gerçekleşmesindeki engeller ortadan kaldırıldı. Hamas tarafından 13 İsrailli ve 7 yabancı uyruklu rehine bırakıldı. Katar Dışişleri Bakanlığı, 42 Filistinli esire karşılık 14 İsraillinin serbest bırakılacağını duyurmuştu. Öte yandan İsrail güçlerinin Ofer Hapishanesi çevresinde Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını bekleyen insanların üzerine 3 defa gerçek mermiyle ateş açması sonucunda 2 Filistinli yaralandı.