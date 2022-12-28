Sevgilisinden Ronaldo’ya Rolls Royce

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Rodriguez, 37 yaşındaki Portekizli futbolcuya 320 bin dolar (6 milyon TL) değerinde Rolls-Royce Dawn model bir otomobil hediye etti. Rodriguez, kurdeleyle bağladığı Noel hediyesini Ronaldo’ya gösterdiği anları Instagram’dan paylaşırken, yıldız futbolcunun şaşkınlığı yüzüne yansıdı. Ronaldo’nun garajında toplam değeri 24 milyon dolar eden 20’den fazla lüks araç bulunuyor. Dünya Kupası’nda umduğunu bulamasa da dünyanın en zengin sporcularından biri olan Ronaldo’nun serveti yaklaşık 500 milyon dolar.