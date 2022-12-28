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Sevgilisinden Ronaldo’ya Rolls Royce

Güncelleme Tarihi:

#Cristiano Ronaldo#Georgina Rodriguez#Rolls Royce
Sevgilisinden Ronaldo’ya Rolls Royce
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2022 07:00

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo’ya, sevgilisi Georgina Rodriguez lüks Noel hediyesi aldı.

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Rodriguez, 37 yaşındaki Portekizli futbolcuya 320 bin dolar (6 milyon TL) değerinde Rolls-Royce Dawn model bir otomobil hediye etti. Rodriguez, kurdeleyle bağladığı Noel hediyesini Ronaldo’ya gösterdiği anları Instagram’dan paylaşırken, yıldız futbolcunun şaşkınlığı yüzüne yansıdı. Ronaldo’nun garajında toplam değeri 24 milyon dolar eden 20’den fazla lüks araç bulunuyor. Dünya Kupası’nda umduğunu bulamasa da dünyanın en zengin sporcularından biri olan Ronaldo’nun serveti yaklaşık 500 milyon dolar.

 

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#Cristiano Ronaldo#Georgina Rodriguez#Rolls Royce

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