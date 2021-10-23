Sette trajedi: Kurusıkı silahla yönetmeni vurdu

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ABD’nin New Mexico eyaletinde çekimleri devam eden “Rust” (Pas) filminin setinde perşembe öğleden sonra trajik bir ölümlü kaza meydana geldi. Ünlü aktör Alec Baldwin’in (63) bir sahnenin çekiminde kullandığı kurusıkı silahı ateşlemesi sonucunda 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins ve 48 yaşındaki Yönetmen Joel Souza vuruldu. Olay yerine gelen helikopterle hastaneye kaldırılan Hutchins’in hayatını kaybettiği açıklandı. Ambulansla farklı bir hastaneye kaldırılan Souza ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

SUÇLAMA YAPILMADI

Santa Fe kentinin şerif sözcüsü, Baldwin’in dedektifler tarafından sorgulandığını, kendi rızasıyla geldiği emniyet binasından hakkında bir suçlama yapılmadan ayrıldığını söyledi. Yapımcı şirket ise kasım ayı başına kadar devam etmesi planlanan çekimlere belirsiz süreyle ara verildiğini, soruşturma süresince polisle işbirliği yapacaklarını açıkladı. Baldwin, başrolünü üstlendiği filmin yapımcıları arasında da bulunuyor. Polis, kurusıkı tabancanın bir şekilde gerçek mermi ile mi doldurulduğunu yoksa silahın teknik bir hatadan ötürü mü ateş aldığını araştırıyor.

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‘ÜZÜNTÜMÜ İFADE EDECEK SÖZ BULAMIYORUM’

Alec Baldwin, ilk açıklamasını Twitter’dan yaptı: “Bir eş, bir anne ve çok sevgili meslektaşımız olan Halyna Hutchins’ın yaşamını alan trajik kazayla ilgili şokumu ve üzüntümü ifade edecek bir söz bulamıyorum. Bu trajedinin nasıl yaşandığını ortaya çıkarmak için süren polis soruşturmasında işbirliği yapıyorum ve (Halyna’nın) eşiyle ona ve ailesine desteğimi sunmak için temas halindeyim. Eşi, oğlu ve Halyna’yı tanıyıp seven herkes için kalpten üzgünüm.”

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2017’DEKİ TWEET’İ BAŞINA GELDİ

Sette ölümle sonuçlanan kaza sonrası Baldwin’in, California’da 2017 yılında bir polisin ateş açtığı anlara ilişkin videoya Twitter’dan yaptığı “Birini haksız yere öldürmenin nasıl bir his olduğunu merak ediyorum...” yorumu yeniden gündem oldu. O olayda polis, “7-Eleven” adlı marketin otoparkında tutuklamaya çalıştığı siyah adamın kendisine direnmesi ve cebinden bıçak olduğu sanılan bir nesne çıkarması sonrası yedi el ateş açmıştı. Daha sonra polis, silah kullanmakta haklı bulunmuştu.

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FİLMİN KONUSUNU ANDIRIYOR

Alec Baldwin (Harland Rust) filmde, kazayla bir çiftçiyi öldürdüğü için idama mahkûm edilen torununu kurtarmaya çalışan bir adamı canlandırıyor. 1880’lerde geçen film, iki kaçak akrabanın hikâyesini konu ediyor.

UZMAN YORUMU

KURUSIKI TABANCA ÖLDÜRMEZ

Alec Baldwin’in olayda kullandığı silahın kurusıkı olduğu iddia edilirken, atış uzmanı Zeki Volkan fabrika çıkışlı kurusıkı tabancanın öldürmediğini belirtti. Volkan, “Kurusıkı tabanca sadece ses yapar. İçerisindeki mekanizma atış yapmaz en fazla yaralar. O da mesafeye göre. Yaklaşık 1 metre mesafeden ateş edilirse yaralar. Yüze doğru ateş ederseniz tabancadan çıkan kıvılcımlar göze gelirse kör olursunuz. Kurusıkı tabancalar normal tabancaya da dönüştürülebiliyor. İçerisine bilye koyulabilir fakat öldürme olasılığı normal tabancaya göre biraz daha azdır” dedi.

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SİLAHTAN SET KOORDİNATÖRÜ SORUMLU

Hollywood yıldızlarıyla yaptığı röportajlarla ses getiren Hürriyet Kelebek yazarı Barbaros Tapan, sette yaşanan dehşet verici olayı değerlendirdi: “Setlerde ateşli silahlar ve patlama sahneleri icin özel koordinatörler var. Aktörlere silah ve bunlara benzer patlayıcı araç gereç kullanmaları icin ders verilirken güvenlik sorumluluğu tamamen bu koordinatörlerin elinde. Kurusıkı diye tabir edilen silahlarda çoğu zaman gerçek silah kullanılıyor, sadece kurşunları kurusıkı oluyor. Tabii bu olayda sahne gereği ateş açılan açı ve yakınlık mesafesi nasıldı? Alec Baldwin’in elinde normal boyutlarda bir tabanca mı, yoksa kapsamı daha kuvvetli bir tüfek mi vardı? Olay tüm yönleriyle aydınlatılana kadar bunların hepsi şimdilik soru işareti.”

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BİR ÇOCUĞU VARDI

2019’da alanında bir ödül de kazanan Halyna Hutchins, Hollywood’un başarılı isimlerindendi. Aslen Ukraynalı olan Hutchins, babası asker olduğu için Kuzey Kutup Dairesi’ndeki bir Sovyet üssünde büyümüş. Üniversiteyi Kiev’de okuduktan sonra mesleğiyle ilgili eğitimine ABD’de devam etmişti. Eşi avukat olan Hutchins, küçük yaşta bir erkek çocuk annesiydi.

BRANDON LEE’Yİ HATIRLATTI

“Rust” filminin çekimlerinde yaşanan olay, akıllara geçmişteki set kazalarını getirdi. Bunların en ünlüsü, dövüş sanatları efsanesi Bruce Lee’nin oğlu Brandon Lee’nin “The Crow” filminin çekimleri sırasında vurularak ölmesiydi. 1993 yapımı filmin çekimleri sırasında yine kurusıkı tabancadan çıkan mermi, 28 yaşındaki Brandon’ın ölümüne neden olmuştu. Önceki gün yaşanan kaza sonrası Brandon’ın kızkardeşi Shannon Lee, Twitter’dan paylaşım yaparak Hutchins’ın ailesine üzüntülerini iletti ve yaşananlara olan tepkisini dile getirdi.

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TRUMP TAKLİDİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Oyuncu dört kardeşin en tanınmışı olan 1958 doğumlu Amerikalı Alec Baldwin, 37 yıllık kariyeri boyunca aralarında “İlişki Durumu Karışık”, “Köstebek”, “Patron Bebek”, “Görevimiz Tehlike” gibi yapımların da olduğu 73 film ve dizide rol aldı. Baldwin, Saturday Night Live programında yaptığı Donald Trump taklidiyle çok konuşulmuş, bu skeç dizisi sayesinde 2017’de Primetime Emmy’sini kazanmıştı.