Sette trajedi: Kurusıkı silahla yönetmeni vurdu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Öğretmenlerin pandemi sınavı Yüz yüze eğitimde 45 gün raporuÖğretmenlerin pandemi sınavı! Yüz yüze eğitimde 45 gün raporu#Yüz Yüze Eğitim
Balıkçıların ışık isyanı Balıklar şaşırıyorBalıkçıların ışık isyanı! 'Balıklar şaşırıyor'#Balıkçılar
Fenerbahçede tartışılan adam Vitor Pereira Madem büyük düşünmüyorsun...Fenerbahçe'de tartışılan adam Vitor Pereira! 'Madem büyük düşünmüyorsun...'#Fenerbahçe
Onlar üzerine bomba atıyor, bakın Mehmetçik ne yapıyorOnlar üzerine bomba atıyor, bakın Mehmetçik ne yapıyor#Mehmetçik
Putin tatilinde Türkiyeye geliyorlar... Sürpriz turistler'Putin tatili'nde Türkiye'ye geliyorlar... Sürpriz turistler#Turizm
Esra Hankulu’nun ölümünde yeni iddiaEsra Hankulu’nun ölümünde yeni iddia#Esra Hankulu
Putin listeyi güncelliyor... Taliban sürpriziPutin 'listeyi' güncelliyor... Taliban sürprizi#Rusya
Kozmetikte uygunsuz ürüne rekor cezaKozmetikte uygunsuz ürüne rekor ceza!#Sağlık Bakanlığı
Kaldırıma park eden artık yandıKaldırıma park eden artık yandı!#Park Hatası
Bakan Koca 19 yaş altı vaka oranını tek tek açıkladıBakan Koca 19 yaş altı vaka oranını tek tek açıkladı#Koronavirüs
Erdoğan rakamları açıkladı ve hedefi ilan etti 75 milyar dolarErdoğan rakamları açıkladı ve hedefi ilan etti! 75 milyar dolar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Trafik canavarlarının yarışı kazayla bitti Korkunç anlar kameradaTrafik canavarlarının yarışı kazayla bitti! Korkunç anlar kamerada#Otomobil Yarışı
Bill Gates Efes Antik Kentini gezdi... Üst düzey önlemler alındıBill Gates Efes Antik Kenti'ni gezdi... Üst düzey önlemler alındı#Bill Gates
Göz sulanması şikayetiyle gitti, yüzünde dev bir delikle hastaneden ayrıldıGöz sulanması şikayetiyle gitti, yüzünde dev bir delikle hastaneden ayrıldı!#Göz Kanseri
Hollywood yasa boğuldu: Nasıl da akıl almaz bir ölüm buHollywood yasa boğuldu: Nasıl da akıl almaz bir ölüm bu! #Halyna Hutchins
HABERLER Dünya Haberleri

Sette trajedi: Kurusıkı silahla yönetmeni vurdu

#Alec Baldwin#Rust#Silah
Sette trajedi: Kurusıkı silahla yönetmeni vurdu

Oscar’lı aktör Alec Baldwin, ‘Rust’ adlı filmin çekimleri sırasında sette kullandığı silahın ateş alması sonucu görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’ı öldürdü. Yönetmen Joel Souza’nın da yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Baldwin Twitter’dan, “Üzüntümü ifade edecek bir söz bulamıyorum” mesajını yazdı.

Haberin Devamı

ABD’nin New Mexico eyaletinde çekimleri devam eden “Rust” (Pas) filminin setinde perşembe öğleden sonra trajik bir ölümlü kaza meydana geldi. Ünlü aktör Alec Baldwin’in (63) bir sahnenin çekiminde kullandığı kurusıkı silahı ateşlemesi sonucunda 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins ve 48 yaşındaki Yönetmen Joel Souza vuruldu. Olay yerine gelen helikopterle hastaneye kaldırılan Hutchins’in hayatını kaybettiği açıklandı. Ambulansla farklı bir hastaneye kaldırılan Souza ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Sette trajedi: Kurusıkı silahla yönetmeni vurdu

SUÇLAMA YAPILMADI

Santa Fe kentinin şerif sözcüsü, Baldwin’in dedektifler tarafından sorgulandığını, kendi rızasıyla geldiği emniyet binasından hakkında bir suçlama yapılmadan ayrıldığını söyledi. Yapımcı şirket ise kasım ayı başına kadar devam etmesi planlanan çekimlere belirsiz süreyle ara verildiğini, soruşturma süresince polisle işbirliği yapacaklarını açıkladı. Baldwin, başrolünü üstlendiği filmin yapımcıları arasında da bulunuyor. Polis, kurusıkı tabancanın bir şekilde gerçek mermi ile mi doldurulduğunu yoksa silahın teknik bir hatadan ötürü mü ateş aldığını araştırıyor.

Sette trajedi: Kurusıkı silahla yönetmeni vurdu

Haberin Devamı

‘ÜZÜNTÜMÜ İFADE EDECEK SÖZ BULAMIYORUM’

Alec Baldwin, ilk açıklamasını Twitter’dan yaptı: “Bir eş, bir anne ve çok sevgili meslektaşımız olan Halyna Hutchins’ın yaşamını alan trajik kazayla ilgili şokumu ve üzüntümü ifade edecek bir söz bulamıyorum. Bu trajedinin nasıl yaşandığını ortaya çıkarmak için süren polis soruşturmasında işbirliği yapıyorum ve (Halyna’nın) eşiyle ona ve ailesine desteğimi sunmak için temas halindeyim. Eşi, oğlu ve Halyna’yı tanıyıp seven herkes için kalpten üzgünüm.”

Sette trajedi: Kurusıkı silahla yönetmeni vurdu

İNANILMAZ BENZERLİK-1

2017’DEKİ TWEET’İ BAŞINA GELDİ

Sette ölümle sonuçlanan kaza sonrası Baldwin’in, California’da 2017 yılında bir polisin ateş açtığı anlara ilişkin videoya Twitter’dan yaptığı “Birini haksız yere öldürmenin nasıl bir his olduğunu merak ediyorum...” yorumu yeniden gündem oldu. O olayda polis, “7-Eleven” adlı marketin otoparkında tutuklamaya çalıştığı siyah adamın kendisine direnmesi ve cebinden bıçak olduğu sanılan bir nesne çıkarması sonrası yedi el ateş açmıştı. Daha sonra polis, silah kullanmakta haklı bulunmuştu.

Sette trajedi: Kurusıkı silahla yönetmeni vurdu

Haberin Devamı

İNANILMAZ BENZERLİK-2

FİLMİN KONUSUNU ANDIRIYOR

Alec Baldwin (Harland Rust) filmde, kazayla bir çiftçiyi öldürdüğü için idama mahkûm edilen torununu kurtarmaya çalışan bir adamı canlandırıyor. 1880’lerde geçen film, iki kaçak akrabanın hikâyesini konu ediyor.

UZMAN YORUMU

KURUSIKI TABANCA ÖLDÜRMEZ

Alec Baldwin’in olayda kullandığı silahın kurusıkı olduğu iddia edilirken, atış uzmanı Zeki Volkan fabrika çıkışlı kurusıkı tabancanın öldürmediğini belirtti. Volkan, “Kurusıkı tabanca sadece ses yapar. İçerisindeki mekanizma atış yapmaz en fazla yaralar. O da mesafeye göre. Yaklaşık 1 metre mesafeden ateş edilirse yaralar. Yüze doğru ateş ederseniz tabancadan çıkan kıvılcımlar göze gelirse kör olursunuz. Kurusıkı tabancalar normal tabancaya da dönüştürülebiliyor. İçerisine bilye koyulabilir fakat öldürme olasılığı normal tabancaya göre biraz daha azdır” dedi.

Haberin Devamı

SİLAHTAN SET KOORDİNATÖRÜ SORUMLU

Hollywood yıldızlarıyla yaptığı röportajlarla ses getiren Hürriyet Kelebek yazarı Barbaros Tapan, sette yaşanan dehşet verici olayı değerlendirdi: “Setlerde ateşli silahlar ve patlama sahneleri icin özel koordinatörler var. Aktörlere silah ve bunlara benzer patlayıcı araç gereç kullanmaları icin ders verilirken güvenlik sorumluluğu tamamen bu koordinatörlerin elinde. Kurusıkı diye tabir edilen silahlarda çoğu zaman gerçek silah kullanılıyor, sadece kurşunları kurusıkı oluyor. Tabii bu olayda sahne gereği ateş açılan açı ve yakınlık mesafesi nasıldı? Alec Baldwin’in elinde normal boyutlarda bir tabanca mı, yoksa kapsamı daha kuvvetli bir tüfek mi vardı? Olay tüm yönleriyle aydınlatılana kadar bunların hepsi şimdilik soru işareti.”

Haberin Devamı

Sette trajedi: Kurusıkı silahla yönetmeni vurdu

BİR ÇOCUĞU VARDI

2019’da alanında bir ödül de kazanan Halyna Hutchins, Hollywood’un başarılı isimlerindendi. Aslen Ukraynalı olan Hutchins, babası asker olduğu için Kuzey Kutup Dairesi’ndeki bir Sovyet üssünde büyümüş. Üniversiteyi Kiev’de okuduktan sonra mesleğiyle ilgili eğitimine ABD’de devam etmişti. Eşi avukat olan Hutchins, küçük yaşta bir erkek çocuk annesiydi.

BRANDON LEE’Yİ HATIRLATTI

“Rust” filminin çekimlerinde yaşanan olay, akıllara geçmişteki set kazalarını getirdi. Bunların en ünlüsü, dövüş sanatları efsanesi Bruce Lee’nin oğlu Brandon Lee’nin “The Crow” filminin çekimleri sırasında vurularak ölmesiydi. 1993 yapımı filmin çekimleri sırasında yine kurusıkı tabancadan çıkan mermi, 28 yaşındaki Brandon’ın ölümüne neden olmuştu. Önceki gün yaşanan kaza sonrası Brandon’ın kızkardeşi Shannon Lee, Twitter’dan paylaşım yaparak Hutchins’ın ailesine üzüntülerini iletti ve yaşananlara olan tepkisini dile getirdi.

Haberin Devamı

Sette trajedi: Kurusıkı silahla yönetmeni vurdu

TRUMP TAKLİDİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Oyuncu dört kardeşin en tanınmışı olan 1958 doğumlu Amerikalı Alec Baldwin, 37 yıllık kariyeri boyunca aralarında “İlişki Durumu Karışık”, “Köstebek”, “Patron Bebek”, “Görevimiz Tehlike” gibi yapımların da olduğu 73 film ve dizide rol aldı. Baldwin, Saturday Night Live programında yaptığı Donald Trump taklidiyle çok konuşulmuş, bu skeç dizisi sayesinde 2017’de Primetime Emmy’sini kazanmıştı.

Sette trajedi: Kurusıkı silahla yönetmeni vurdu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Alec Baldwin#Rust#Silah

BAKMADAN GEÇME!

Pfizer merakla beklenen açıklamayı yaptı Sonuçlar mükemmel...

Pfizer merakla beklenen açıklamayı yaptı! Sonuçlar mükemmel...

Vay lüfer vay... İstanbulun simgesi küllerinden doğuyor

Vay lüfer vay... İstanbul'un simgesi küllerinden doğuyor!

Peş peşe uyarılar Sıcaklıklar bir anda düşecek: Haritalar paylaşıldı

Peş peşe uyarılar! Sıcaklıklar bir anda düşecek: Haritalar paylaşıldı

Hem yemiyoruz hem de obeziz

Hem yemiyoruz hem de obeziz!

Yine heykel faciası Bir kent bunu tartışıyor

Yine heykel faciası! Bir kent bunu tartışıyor