Ses kayıtları ortaya çıktı! Ablası Trump'a 'zalim' demiş

Donald Trump’ın yeğeni Mary Trump tarafından servis edilen ve dökümü Washington Post Gazetesi’nde yayınlanan kayıtlara göre, abla Maryanne, kardeşi Donald için ‘zalim’ sıfatını kullanmış ve “Kardeşimin lanet olası tweet’leri ve yalanları” demiş.

Yeğen Mary Trump, amcası Donald Trump’ın sırlarını ifşa ettiği “Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man” (Çok Fazla ve Asla Yeterli Değil: Ailem Dünyanın En Tehlikeli Adamını Nasıl Yarattı) isimli bir kitap yayınlamıştı. Kitaptaki en çarpıcı iddialardan biri, Donald Trump’ın üniversite sınavına (SAT) kendi adına başkasını soktuğu ve bu sayede Pensilvanya Üniversitesi’ne geçiş yaptığıydı. Ancak Mary Trump, bu iddiasının kaynağına kitapta yer vermemişti. Washington Post’a röportaj veren yeğen Trump, bu bilgiyi halası ile yaptığı görüşmelerde elde ettiğini açıkladı. Halası ile konuşmalarını gizlice kaydeden Mary, 2018 ve 2019’daki görüşmelerden toplam 15 saatlik ses kaydını gazetecilerle paylaştı. Kayıtlara göre, abla Maryanne, “Prensipleri yok” diye nitelendirdiği Donald Trump için, “Tek yapmak istediği tabanına hoş görünmek” diyor.

‘ÖDEVLERİNİ BEN YAPARDIM’

83 yaşındaki abla Maryanne, kardeşinin çocukluğunda ödevlerini onun yerine kendisinin yaptığını açıklıyor. Sonrasında da, “Fordham Üniversitesi’ne bir yıl gitti, daha sonra kendi adına başka birini sınava sokarak Pensilvanya Üniversitesi’ne geçmeyi başardı. Hatta (sınava giren kişinin) ismini de hatırlıyorum: Joe Shapiro” diye devam ediyor. Trump’ın yerine sınava girdiği iddia edilen merhum Joe Shapiro’nun ailesinden yapılan açıklamada ise, söz konusu iddialar kesin bir dille reddedildi.

TRUMP: KİMİN UMURUNDA

SÖZ konusu ses kayıtlarının, Donald Trump’ın abisi Robert Trump’ın vefatından günler sonra ortaya çıkması dikkat çekti. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Donald Trump, “Her gün başka bir şey oluyor, kimin umurunda. Erkek kardeşimi özledim ve Amerikan halkı için sıkı çalışmaya devam edeceğim. Ülkemiz çok yakında hiç olmadığı kadar güçlü olacak” dedi.