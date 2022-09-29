Serveti bir yılda 77 milyar dolar eridi! Artık ilk 10'da değil

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Listenin zirvesinde 251 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı unvanını da elinde bulunduran SpaceX ve Tesla’nın CEO’su Elon Musk yer aldı. İkinci sırada ise 151 milyar dolarla Amazon’un CEO’su Jeff Bezos bulunuyor. Bezos’un serveti Amazon hisselerinde yaşanan düşüş nedeniyle geçen yıla göre 50 milyar dolar eridi. Servetinde 28 milyar dolar azalma olan Bill Gates 106 milyar dolarla listenin üçüncü sırasında yer aldı. Listedeki en dikkat çekici değişiklik ise Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’in sıralamadaki gerileyişi oldu. Geçtiğimiz yıl içinde 77 milyar dolar kaybeden Zuckerberg, 57 milyar dolarlık servetiyle 11’inci sıraya düştü.