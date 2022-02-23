Senegal Cumhurbaşkanı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonu

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Senegal ziyaretinde görev yapan Hayrettin Eren’in Senegal Stadı'nın açılış töreni sırasında kalp krizi geçirerek şehit olmasından büyük üzüntü duyduğunu ifade etti. Şehit Hayrettin Eren’e Allah’tan rahmet, ailesine de başsağlığı temennisinde bulunan Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Senegal'in Ankara Büyükelçisi Cheikh Gueye’ye şehit Hayrettin Eren’in ailesine taziye ziyaretinde bulunması talimatı verdiğini de belirtti.