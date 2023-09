Senatör Menendez yolsuzlukla suçlandı

Haberin Devamı

ABD Kongresi’nde Rum-Yunan lobisine yakın ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Senatör Bob Menendez, eşi aracılığıyla rüşvet kabul etmekle suçlandı. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve ABD Vergi Dairesi’nin (IRS) yürüttüğü soruşturmanın ardından hazırlanan ve ABD Adalet Bakanlığı tarafından kabul edilen iddianameye göre 69 yaşındaki Menendez ve 56 yaşındaki Nadine Arslanian, nüfuzlarını kullanarak New Jersey’li iş insanlarından yüz binlerce dolar rüşvet aldı.

Menendez hakkında hazırlanan iddianamede rüşvet olarak aldığı altın külçeleri ve nakit paraların fotoğraflarına da yer verildi.

KÜLÇE KÜLÇE ALTIN

Nisan ayında iddialara ilişkin konuşan Menendez, “Bu soruşturmadan kesinlikle hiçbir şey çıkmayacağına inanıyorum” demişti. Senatör Menendez’in, ortalama 400 bin dolar değerinde külçe altını eşi Nadine Arslanian vasıtasıyla kabul ettiği öne sürülen soruşturma kapsamında Manhattan’daki federal yüksek jüri de tanıkların ifadelerini dinledi. İddianamede, Menendez ve eşinin rüşvet olarak “nakit para, altın, ev ipoteği ödemeleri, lüks bir araç” kabul ettiği bilgisi yer aldı.

HELAL ET İŞİNE GİRDİ

Soruşturma kapsamında Haziran 2022’de aranan Menendez’in evinde “çoğu zarflara doldurulmuş ve giysilere gizlenmiş” 480 bin dolardan fazla nakit bulundu. 39 sayfalık iddianamede Menendez, Amerika’dan Mısır’a et satışı için helal sertifikası düzenleyen New Jerseyli bir şirket lehine ihale sonuçlandırmak için rüşvet almak ve ABD Tarım Bakanlığı yetkililerine baskı yapmakla suçlanıyor. Wael Hana’nın bir uzmanlığı olmadığı halde şirketinin ABD’de ‘helal sertifa’ verebilen tek kurum haline geldiği, Mısır’da da et ithalatında ‘helal’ sertifikasında tekel kabul edildiği bildirildi. Senatörün ayrıca Mısır’daki ABD Büyükelçiliği’nde görevli kişiler hakkında son derece hassas bilgiler paylaşmak ve “Mısır hükümetine gizlice yardım eden” başka adımlar attığı da iddia ediliyor.

F-16’LARIN ÖNÜNDEKİ ENGEL KALKABİLİR

ABD Senatosu’nun, yolsuzluk suçlamaları nedeniyle Menendez’den Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı’ndan istifa etmesini talep etmesi bekleniyor. Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı olarak Türkiye’ye F-16 satışını askıya alma yetkisi bulunan Menendez’in istifası, satışın onaylamasının önündeki en büyük engelin kalkması anlamına geliyor. Yunan ve Rum lobilerine yakınlığıyla bilinen ABD’li senatör, Türkiye’nin Yunanistan’la ilişkileri başta olmak üzere insan hakları ihlalleri ve ifade özgürlüğü gibi konulara yönelik iddialarıyla da Türkiye’ye F-16 satışına karşı olduğunu ifade ediyor.