Selin ardından acil durum ilan edildi: Rusya’da baraj patladı

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230 bin nüfuslu kentin neredeyse tamamı sular altında kaldı. 885’i çocuk olmak üzere 4 binden fazla kişi tahliye edilirken bölgede selden kaynaklı can kaybının dörde yükseldiği açıklandı. Diğer yandan barajın tamamen yıkılma tehlikesi olduğu da belirtilirken, yetkililer Ural Nehri’ndeki suyun tehlikeli seviyelere yaklaştığını duyurdu. Orenburg bölgesinin valisi Denis Pasler, su seviyesinin birkaç gün içinde yükselebileceğini, bu yüzden tahliye çalışmalarına ağırlık verdiklerini açıkladı. Rus medyası, sel hasarının maliyetini yaklaşık 227 milyon dolar (yaklaşık 7.2 milyar TL) olarak tahmin edildiğini ve sel sularının 20 Nisan’dan önce çekilmesinin beklenmediğini aktardı. Öte yandan barajın inşaatında yaşanmış olduğu düşünülen ihmallerle ilgili soruşturma başlatıldığı da belirtildi. Yapımı 2010 yılında tamamlanan barajının inşaatında güvenlik kurallarının ihlali nedeniyle ceza davası açıldığı bilgisi paylaşıldı.