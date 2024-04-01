Seferberlik gibi celp ilanı: Rusya’da cepheye 150 bin asker

Haberin Devamı

Putin kararnamesi yakından inceleyen askeri uzmanlar bunun gizli seferberlik niteliği taşıdığı görüşünü ortaya koydu. Moskova’nın ayrıca ABD ve Batı’nın Ukrayna’ya yeteri miktarda silah yardımı yapamamasından istifade etmek istediği düşünülüyor.

30 YAŞINA KADAR ERKEKLER

Silah altına alınacak kişiler sadece askerlik yaşı gelmiş gençlerden oluşmayacak. Daha önce askerlik yasasında yapılan değişiklik ile, ilk defa 30 yaşına kadar olan erkekleri de kapsayacak. Silah altına alınacak 18-30 yaş arası erkeklerin, bir yıl boyunca askerlik yapacağı da aynı kararnamede belirtilmekte. Putin’in cephedeki asker sayısını arttırma kararı, Rus kuvvetlerin yeni taarruz başlatma planlarına bağlanıyor. Ukrayna askeri istihbarat kaynaklarına göre, Rus ordusu bahar aylarında iki yeni kolordu kurarak, doğudaki Harkiv şehri üzerine yürüyecek. Harkiv’in yanı sıra güneydeki Odessa istikametinde de yeni Rus saldırısı bekleniyor.