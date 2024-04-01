×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
SEÇİM GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Seferberlik gibi celp ilanı: Rusya’da cepheye 150 bin asker

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Vladimir Putin#Asker
Seferberlik gibi celp ilanı: Rusya’da cepheye 150 bin asker
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2024 07:00

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna cephelerine ek asker gönderebilmek için “bahar celbi” adı altında 150 bin kişiyi silah altına alma kararnamesini imzaladı. 1 Nisan’da başlayacak celp 15 Temmuz tarihine kadar devam edecek.

Haberin Devamı

Putin kararnamesi yakından inceleyen askeri uzmanlar bunun gizli seferberlik niteliği taşıdığı görüşünü ortaya koydu. Moskova’nın ayrıca ABD ve Batı’nın Ukrayna’ya yeteri miktarda silah yardımı yapamamasından istifade etmek istediği düşünülüyor.

30 YAŞINA KADAR ERKEKLER

Silah altına alınacak kişiler sadece askerlik yaşı gelmiş gençlerden oluşmayacak. Daha önce askerlik yasasında yapılan değişiklik ile, ilk defa 30 yaşına kadar olan erkekleri de kapsayacak. Silah altına alınacak 18-30 yaş arası erkeklerin, bir yıl boyunca askerlik yapacağı da aynı kararnamede belirtilmekte. Putin’in cephedeki asker sayısını arttırma kararı, Rus kuvvetlerin yeni taarruz başlatma planlarına bağlanıyor. Ukrayna askeri istihbarat kaynaklarına göre, Rus ordusu bahar aylarında iki yeni kolordu kurarak, doğudaki Harkiv şehri üzerine yürüyecek. Harkiv’in yanı sıra güneydeki Odessa istikametinde de yeni Rus saldırısı bekleniyor. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#Vladimir Putin#Asker

BAKMADAN GEÇME!