Scooby-Doo çizgi film yaratıcılarından Ken Spears öldü

Scooby-Doo'nun diğer yaratıcısı Joe Ruby de 3 ay önce yaşamını yitirmişti.



Dünyanın en büyük yapım şirketlerinden Warner Bros'un Başkanı Sam Register, Spears'in ölümü üzerine "Warner Bros Animasyon, Ken Spears'in ebediyete intikal etmesinden ötürü üzgün. Dünyada Scooby-Doo'nun versiyonunu oynatmayan bir ekran bulamazsınız. Warner Bros'da onun çalışmalarından ilham almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Los Angeles'ta 1938 yılında dünyaya gelen Spears, Ruby ile ses yönetmeni ve kadrolu yazar olarak çalıştıkları Hanna Barbera stüdyosunda tanışmıştı.



İkilinin yarattığı "Scooby-Doo, Where Are You!" çizgi filmi ilk kez 1969 yılında CBS'de yayınlanmıştı.