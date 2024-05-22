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Schengen vizesi 90 Euro’ya çıktı

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#Avrupa Birliği#Schengen#Zam
Schengen vizesi 90 Euro’ya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2024 07:00

Avrupa Birliği, Schengen vize ücretlerine yüzde 12 zam yaptı.

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Avrupa Birliği Komisyonu’nun aldığı karara göre vize ücretleri yetişkinler için 80 Euro’dan 90 Euro’ya (3 bin 145 TL), 6-12 yaş arası çocuklar için ise 40 Euro’dan 45 Euro’ya yükseldi. Yeni fiyatlar 11 Haziran’da yürürlüğe girecek. AB ayrıca, üye ülkelerden sınırdışı edilen kişilerin “geri kabulünü kabul etme konusunda yetersiz işbirliği” gösteren ülkeler için vize ücretini ise 135/180 Euro’ya yükseltti. Vize ücretlerine zam yapılacağını 2 Şubat’ta duyuran Avrupa Birliği Komisyonu’ndan henüz bir açıklama yapılmadı ancak resmi kararın bu hafta sonu açıklanması planlanıyor.

 

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#Avrupa Birliği#Schengen#Zam

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