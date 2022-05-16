Savaşta roller değişti... Ukrayna saldırıya geçti! Zelenski'ye bu mesajla duyurdular

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan savaş son hızıyla devam ediyor.

Savaşın ilk gününden itibaren ülkenin başkenti Kiev'i ana hedef olarak belirleyen Rus ordusu haftalarca süren kuşatma ve biri dizi saldırı girişiminin ardından bölgeden çekilmiş ve yönünü ülkenin doğusuna çevirmişti.

Bu kapsamda Rusya bu bölgede bulunan pek çok kenti hedef almıştı. O kentlerden birisi olan Harkiv'in ise dün Rus kuvvetlerinden kurtarıldığı açıklanmıştı.

Rus güçlerinden geri alınan Harkiv'in bölge valisi olan Oleh Sinegubov, gündeme bomba gibi düşen iddia ortaya attı.

UKRAYNALI VALİ AÇIKLADI: SINIRA ULAŞTIK

Ukrayna birliklerinin karşı saldırılara ağırlık verdiğini belirten Sinegubov, Telegram mesajlaşma servisine yaptığı açıklamada, Harkiv'i savunan Ukrayna birliklerinin Rusya ile eyalet sınırına ulaştığını söyledi.

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Haberi, The Kyiv Independent'ın savunma muhabiri Illia Ponomarenko da teyit ederken Rusya'dan henüz iddia ile ilgili bir açıklama geldi.

Harkiv'in bölge valisi olan Oleh Sinegubov'un açıklamalarının ardından Ukrayna askerleri Rus sınır taşı ile poz verdi.

'ARTIK DURDURULAMAZ' DİYE DUYURDU

Ukrayna İçişleri Bakanlığı danışmanı Vadim Denisenko, Ukrayna güçlerinin karşı saldırılarının sürdüğünü açıkladı ve 'Saldırılarımız artık durdurulamaz... Bu sayede Rus güç grubunun gerisine geçebiliriz' dedi.

Ukrayna'nın geçen yıla kadar Avusturya Büyükelçisi Olexander Scherba, Ukrayna kuvvetlerinin Rusya sınırına ilerlediğini gösteren bir video klibi tweetledi.

'SAYIN BAŞKAN BAŞARDIK'

Scherba, paylaşımına Ukrayna lideri Zelenski'ye itafen şu notu düştü: 'Düşman devletle Ukrayna devlet sınırına ulaştık. Sayın Başkan, başardık!'

PUTİN NEDEN DONBAS'I KONTROL ETMEK İSTİYOR?

Putin, hiçbir zaman kanıt gösterememiş olsa da uzun süredir Ukrayna'nın ülkenin doğusunda soykırım yaptığına dair iddiaları dile getiriyordu.

24 Şubat'ta savaş başladığında, doğudaki bölgelerin üçte ikisi Ukrayna'nın kontrolündeydi. Geri kalanı 2014'teki savaştan bu yana Rus yanlıları tarafından tek taraflı ilan edilmiş; Rusya destekli küçük özerk bölgeler olarak varlığını sürdürüyordu.

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Savaşın başlamasından birkaç gün önce Putin, bu iki bölgenin tümünün Ukrayna'dan bağımsızlığını kabul ettiğini açıkladı.

Eğer Rusya bu iki bölgeyi de tamamen ele geçirirse, bu Putin'e büyük bir "başarı" imkanı vermiş olur. Bir sonraki adım da Donbas'ı ilhak etmek olur.

Tıpkı 2014'te tartışmalı ve uluslararası alanda kabul edilmeyen bir referandumla Kırım'da yaptığı gibi...

Rusya'nın "kuklası" durumundaki Luhansk bölgesi lideri, daha şimdiden "ileride yapılacak bir referandumdan" bahsetmeye başladı.

Elbette ki şu an savaşın devam ettiği bir bölgede referandumdan ya da herhangi bir oylamadan bahsetmek bir hayli garip görünüyor.