Savaşta ikinci yıl da geride kalıyor... Ruslar yükselişte Ukrayna kırgın

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RUSLARIN, Ukrayna’nın ayrılıkçı Donetsk bölgesinin kuzeyindeki Avdiivka kentinde kontrolü ele geçirmeleri sahadaki üstünlüğü ele geçirdiklerini gösterirken Avrupa kamuoylarında Ukrayna’nın askeri olarak bir zafer elde edeceğine olan inanç da oldukça azalmış durumda. Ukraynalı siyasetçiler, cepheden gelen olumsuz haberleri Batı’dan gelmeyen yardımlara bağlarken Rusya’nın ‘mükemmel’ bir durumda olmadığını söyleyenler de var.

1- AVRUPALILAR METAL YORGUNU

Avrupalı liderler Rus işgaline direnen Ukrayna’ya askeri desteği sürdürse de ABD’nin pozisyonu soru işaretlerine yol açıyor. Beyaz Saray’ın yardım konusunda Kongre’yi ikna edememesi ve ABD’de Rus lider Putin’le arası iyi Donald Trump’ın seçimi kazanma ihtimali, Avrupa kamuoyunu da etkilemişe benziyor. Avrupa Dış İlişkiler Konseyi’nin yaptırdığı ankete göre Avrupalıların sadece yüzde 10’u, Ukrayna’nın Rusya’ya karşı askeri bir zafer kazanabileceğine inanıyor.

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2- PUTİN Mİ KAZANIYOR

Savaşın cephelerinde uzun süredir devam eden hareketsizlik hali Avdivka’nın Rus askerleri tarafından ele geçirilmesiyle değişti. Rusya’nın Mayıs 2023’te Bahmut’u ele geçirmesinden beri elde ettiği en büyük zafer olarak gösterildi. Rus işgali altındaki Donetsk kentinin 15 kilometre kuzeyindeki Avdivka, uzmanlara göre Rusya’nın stratejik ilerlemesi için çok önemli olarak belirtiliyor.

3- YÜZLERCE ASKER ESİR DÜŞMÜŞ OLABİLİR

New York Times’ın haberine göre Avdivka’yı ele geçiren Rus ordusu, yüzlerce Ukrayna askerini esir aldı. Haberde Ukrayna ordusunun Avdivka’dan düzenli olarak geri çekilemediği ve yüzlerce askerin esir düştüğü aktarılırken 850 ila bin Ukrayna askerinin kayıp durumda olduğu ifade edildi. Askeri uzmanlar geri çekilmenin kötü planlandığını ve çok geç başladığını, sonuç olarak ağır kayıplara neden olduğunu belirtti.

4- RUSLAR DİNYEPER’İ AŞAR MI

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Avdika’dan sonra Dinyeper Nehri kıyılarındaki Krynky köyünü de Ukrayna ordusundan ele geçirdiklerini duyurdu. Ruslar için Dinyeper Nehri’nin batısına geçmek için çok stratejik bir konumda olan köy, Ukrayna ordusu tarafından Kasım 2023’te geri alınmış ve Rus kontrolündeki bölgelere ilerleme noktasında üs olarak kullanılmaya başlanmıştı. Ukrayna ordusu ise Şoygu’yu yalanlayarak, Rusya’nın iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

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5- KİEV HAYAL KIRIKLIĞI İÇİNDE

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Batılı müttefiklerinden silah sevkıyatının gecikmesinin Rusya’nın işine yaradığını ve savaşın bazı bölgelerde çok zorlu hale geldiğini söyledi. Ukrayna birliklerinin topçu, hava savunma sistemleri ve uzun menzilli silahlar konusunda ciddi bir eksiklik hissettiğini belirten Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, düş kırıklığını dile getirdi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba “Ukrayna askerleri kendilerini feda edip ölmek zorunda kalıyor, çünkü Batılı ülkeler hâlâ hangi kararların verileceğine dair tartışmalar yürütüyor. İhtiyacımız olan top mermileri bize verilseydi, şehri kaybetmezdik” ifadesini kullandı.

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6- DESTEKLEMENİN BİR YOLUNU BULMALIYIZ

Geçen haftasonu Almanya’daki Münih Güvenlik Konferansı’nda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya gelen ABD’li Demokrat Senatör Sheldon Whitehouse, savaşla ilgili itiraf gibi açıklamalarda bulundu. “Rusya yükselişte ise Ukrayna çöküşte, Kiev bir moral çöküntüsüne doğru gidiyor” ifadesini kullanan Amerikalı siyasetçi, ABD Kongresi, Ukrayna’ya daha fazla silah göndermek için harekete geçene kadar Ukraynalı askerlere yardım etmenin yolunu bulmaları gerektiğini söyledi.

7- RUSYA’NIN DA SIKINTILARI VAR

Ukrayna’nın askeri istihbarat şefi Kirilo Budanov, Wall Street Journal gazetesine verdiği röportajda Ukrayna’nın mühimmat sıkıntısı çektiğini, diğer yanda Rusya’nın da sorunlar yaşadığını öne sürdü. Budanov, Rus ordusunun işgalin ilk yılında büyük ölçüde yok edildiğini, şu an üretebildiğinden daha fazla top mermisi kullandığını ve sahadaki tanklarının çoğunun eski olduğunu belirtti. Budanov, cephedeki duruma pozitif yaklaşarak, Rusya’nın bu yıl Donetsk ve Lugansk’ı tamamını ele geçirme hedefine ulaşmada zorlanacağını iddia etti.