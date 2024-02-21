Savaşın yıl dönümünde dikkat çeken uyarı! 'Putin durmayacak' dedi hedefteki ülkeleri sıraladı...

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24 Şubat 2022'de başlayan Ukrayna savaşının üzerinden 2 yıl geçti ancak müzakere masası her iki taraf için de uzak bir seçenek olarak görünmeye devam ediyor.

Kış boyunca devam eden şiddetli çatışmalar nedeniyle her iki tarafta da çok sayıda can kaybı yaşandı. Bin kilometre boyunca uzanan cephe hattının şekli 2022 sonbaharından bu yana çok az değişti.

UKRAYNA'NIN CEPHANESİ AZALDI

İki yıl önceki geniş çaplı işgalden sonraki birkaç ay içinde Ukrayna, Rus güçlerini kuzeyden ve başkent Kiev çevresinden geri püskürttü. Aynı yılın sonlarında doğu ve güneydeki geniş toprak parçalarını da geri aldı. Ancak şimdi Rus güçleri güçlü tahkimatlarla bölgeye yerleşmiş durumda. Ukraynalılar ise cephanelerinin azaldığını söylüyor.



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Ukrayna birlikleri Şubat ortasında uzun süredir mücadele verdikleri ülkenin doğusundaki Avdiivka kasabasından çekildi.

Rus güçleri, potansiyel olarak daha derin bir işgalin önünü açabileceğinden dolayı bunu büyük bir zafer olarak gördü. Çünkü Avdiivka stratejik bir konuma sahip. Bu, Rusya'nın geçtiğimiz Mayıs ayında Bahmut'u ele geçirmesinden bu yana elde ettiği en büyük kazanım olarak kayıtlara geçti. Ancak Avdiivka, 2014'ten beri Rus işgali altında olan Ukrayna şehri Donetsk'in sadece 20 km kuzeybatısında yer alıyor.

Kiev, geri çekilmenin askerlerinin hayatını korumayı amaçladığını, kuvvetlerinin sayıca ve silahça üstün olduğunu söyledi.

Şu anda, Mart 2014'te ilhak edilen Kırım ve Rusya'nın kısa süre sonra ele geçirdiği doğudaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin büyük bir kısmı da dahil olmak üzere Ukrayna topraklarının yaklaşık yüzde 18'i Rus işgali altında bulunuyor





AVRUPALILARIN SADECE YÜZDE 10'U UKRAYNA'NIN RUSYA'YI YENEBİLECEĞİNE İNANIYOR

Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü'ne göre son iki yılda, Ukrayna'ya Avrupa Birliği kurumlarından yaklaşık 92 milyar dolar ve ABD'den Ocak 2024'e kadar 73 milyar dolar olmak üzere Ukrayna'ya büyük miktarlarda askeri, finansal ve insani yardım gönderildi.

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Batı tarafından tedarik edilen tanklar, hava savunma sistemleri ve uzun menzilli toplar Ukrayna'ya önemli ölçüde yardımcı oldu. Ancak müttefiklerin Ukrayna'yı ne kadar süreyle gerçekçi olarak destekleyebileceği tartışma konusuydu. Bu süre zarfında da yardım akışı azaldı.

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan bir ankete göre Avrupalıların ancak yüzde 10'u Ukrayna'nın Rusya'yı yenebileceğine inanıyor. Ankete göre büyük çoğunluk savaşın bir tür uzlaşma ile sonuçlanacağını düşünüyor.

"PUTİN DURMAYACAK" DEDİ HEDEFTEKİ ÜLKELERİ SIRALADI

Telegraph gazetesine konuşan Ukraynalı çelik patronu Yuriy Ryzhenkov ise Rusya Devlet Başkanı Putin'in zafer ilan etmesine izin verililerse 3. Dünya Savaşı'nın başlayacağını iddia etti.

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Ryzhenkov, savaşın 2. yıl dönümünde Kremlin zaferinin sonuçları konusunda uyarıda bulundu ve "Ukrayna yenilirse Putin'in duracağına inanmıyorum. Baltık ülkeleri, Polonya, Romanya, Macaristan, Slovakya bir sonraki hedefler. Ukrayna askerleri şu anda Avrupa için savaşıyor, eğer kaybederlerse ABD ve Avrupalı askerler savaşmak zorunda kalacak" ifadelerini kullandı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hala Ukrayna'nın tamamını istediğine dair yaygın bir inanış söz konusu.

Rusya Devlet Başkanı, ABD'li talk şov sunucusu Tucker Carlson'a verdiği son röportajda, tarih ve çatışma hakkındaki görüşlerini bir kez daha dile getirdi.

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Putin, uzun zamandır, güçlü kanıtlar sunmadan, Ukrayna'daki sivillerin (özellikle de doğu Donbas bölgesindeki) Rusya'nın korumasına ihtiyaç duyduğunu savunuyor.

Rus lider, savaştan önce Ukrayna'nın egemen bir devlet olarak varlığını reddeden uzun bir makale yazdı ve Ruslar ile Ukraynalıların "tek bir halk" olduğunu söyledi.



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Putin, Aralık 2023'te Rusya ’nın "özel askeri operasyon" olarak adlandırdığı operasyona ilişkin hedeflerinin değişmediğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı, bu hedefler arasında aşırı sağın etkisini işaret eden ve asılsız iddialara dayanan "denazifikasyon” fikrinin ya da başka bir deyimle “Nazilerden arındırmanın” da dahil olduğunu ifade etti.

Putin ayrıca "askerden arındırılmış tarafsız" bir Ukrayna istediğini söylüyor, NATO'nun nüfuz alanını doğuya doğru genişletmesine karşı çıkmaya devam ediyor.