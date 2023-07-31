Savaş Moskova’nın kalbine ulaştı

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PAZAR sabahı yerel saatle 03:20 sıralarında, bir Ukrayna dronu cephe gerisinden itibaren 500 km’den fazla yol katettikten sonra, Moskova’nın finans merkezi olarak bilinen “Moskva-Citi” gökdelenler bölgesine ulaştı. Kamikaze görevdeki insansız hava aracı, ofislerle dolu 42 katlı gökdelen “IQ Quarter Kulesi”ne çarptı. Olayda binanın bir katı ve dış yüzeyi hasar alırken kimse yaralanmadı.

BÖLGE TRAFİĞE KAPATILDI

Bundan yaklaşık bir saat sonra, 04:10 civarında bir başka dron gökyüzünde görüldü ve kısa süre sonra aynı bölgedeki “OKO” gökdelen kompleksinin alt katlarında, dış cepheye çarparak infilak etti. Bu saldırıda bir güvenlik görevlisi yaralandı. Saldırılar sonrası iş merkezlerinin bulunduğu bölge trafiğe kapatılırken, enkaz temizleme ve inceleme çalışmaları yapıldı. Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin binalarda oluşan hasar için “önemsiz” dedi.

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Saldırıda 42 katlı ‘IQ Quarter 2’ adlı gökdelen hasar aldı.

BAŞKENT DİKEN ÜSTÜNDE

Rusya’nın başkentinde, hava savunma sistemleriyle sıkı şekilde korunan bölgedeki saldırılar, işgalci ülkenin imajına zarar verdi. Bu Moskova’ya yönelik son bir haftada üçüncü, temmuz içinde ise dördüncü saldırı oldu. Cuma günü Rus ordusu, bir dronu başkentte düşürdüklerini açıklamıştı. Geçen hafta ortasında bir dron, Savunma Bakanlığı karargâhı yakınlarına düşmüştü. Ay başındaki bir başka saldırıda dört dron başkentin dış mahallelerinde düşürülmüştü. Saldırıların sıklığı, işgalin 18’inci ayında Rusya başkentinin Ukrayna saldırılarına karşı giderek daha savunmasız hale geldiği yorumlarına neden oluyor.

Geçen 3 Mayıs’ta da bir dron, Rusya’nın yönetim merkezi Kremlin Sarayı’nın çatısına isabet etmiş, saldırı, Rusya lideri Vladimir Putin’e suikast girişimi olarak yorumlanmıştı. Bir kısmı önlenebilmiş olsa da ufak boyutlu bu dronlar, S-300 veya S-400 gibi büyük füzelere karşı koymak için tasarlanmış hava savunma sistemlerinden kaçabiliyor. Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, saldırının sorumluluğunu doğrudan üstlenmezken “Savaş, yavaş yavaş Rusya topraklarına dönüyor. Bu kaçınılmaz ve adil bir süreçtir” dedi.

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UÇUŞLAR AKSADI

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, dün başkente ulaşanlar dışında 3 dronun hem konvansiyonel hem de elektronik yöntemler kullanılarak düşürüldüğünü açıkladı. Bu arada Moskova’ya yönelik dron saldırıları yüzünden Rusya başkentinde uçuş trafiği aksadı. Türk Hava Yolları’nın da kullandığı Vnukovo Havalimanı dört saat boyunca iniş ve kalkışlara kapalı kaldı.

DONANMASI OLMAYAN ÜLKENİN DENİZ GÜCÜ

- İHA’lar ile Rusya başkentini hedef almaya başlayan Ukrayna, insansız araçlardan denizde de faydalanıyor. Savaşın hemen başında savaş gemilerinin tümünü kaybeden Ukrayna donanması, bir tonluk insansız botlara güveniyor. Amerikan CNN televizyonu, “Karadeniz’deki en hızlı deniz taşıtı” olduğu iddia edilen Ukrayna’nın insansız su üstü araçlarını görüntüledi. Bir tonluk deniz dronları saatte 80 km hızla 300 kg patlayıcı taşıyabiliyor, 800 km uzağa gidebiliyor. Bu araçlar en son, 17 Temmuz’da ilhak altındaki Kırım’ı Rus anakarasına bağlayan Kerç Köprüsüne yönelik saldırıda ses getirmişti.

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