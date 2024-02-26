Savaş korkusu etkiledi: İngilizler’den sığınağa talep arttı

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Sığınak üreticileri son altı ay içinde taleplerde ciddi artış olduğunu söylüyor ve bunun çoğunlukla Ukrayna ve Ortadoğu’da yaşanan çatışmalardan kaynaklandığına inanıyor.

İKLİM KRİZİ DE ETKİLİ

Üretici Paul Thompson’ın şirketi UK Nuke Shelters her ay beş özel sığınak siparişi alıyor. Thompson, “Özellikle geçen yıl fazlasıyla talep arttı. Yüzde 300 ila 400 oranında bir artış gördük. İnsanların sığınak istemelerinin en büyük sebebi de nükleer felaketlere hazırlıklı olmak” dedi. Öte yandan kasırgalar, sıcak hava dalgaları gibi iklim kaynaklı afetlerden endişe duyan ve bu nedenle sığınak talebinde bulunan müşterilerinin de bulunduğunu ileten Thompson, kimisinin sığınağını kendi olanaklarıyla inşa ettiğini de ekledi.

KORKU SEKTÖRÜ

Şimdilik bir avuç şirket özel sığınaklar sunsa da lüks tatil endüstrisindeki bazı işletme sahipleri de bu alanda pay sahibi olmaya başladı. Tatil konaklamaları ve özel saunalar için küçük kulübeler üreten Shire Pods’un sahibi Matthew Wright, yoğun talep üzerine yakın zamanda yer altı sığınakları sunacaklarını açıkladı. Ada halkının nükleer ve iklimsel kaynaklı korkuları üreticilere yüklü miktarda para kazandırıyor.