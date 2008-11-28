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Satürn'ün uydusundan yükselen dev gaz

SatÃ¼rnÃ¼n uydusundan yÃ¼kselen dev gaz

Uzayda ilginç bir olay daha gözlendi. Satürn'ün uydularÄ±ndan Enceladus'tan sesten hÄ±zlÄ± ÅŸekilde püsküren gaz ve toz bulutlarÄ± yükseldi.

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SatÃ¼rn'Ã¼n uydularÄ±ndan Enceladus'tan sesten hÄ±zlÄ± ÅŸekilde pÃ¼skÃ¼ren gaz ve toz bulutlarÄ±, astronomlara burada Ã¶nemli miktarda sÄ±vÄ± halinde suyun bulunduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rÃ¼yor.

En Ã§ok yaÅŸam potansiyeli bulunan yer Enceladus

Nature dergisinde bugÃ¼n yayÄ±nlanan yeni bir araÅŸtÄ±rmada, Amerikan HavacÄ±lÄ±k ve Uzay Dairesi'ne (NASA) ait Cassini uzay aracÄ±nÄ±n gÃ¶nderdiÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri deÄŸerlendiren gÃ¶kbilimciler, GÃ¼neÅŸ Sistemi'nin en Ã§ok yaÅŸam potansiyeli bulunan yerlerinden Enceladus'un buzlu yÃ¼zeyinden gelen gizemli bulutlarÄ±n su buharÄ± iÃ§erdiÄŸini saptadÄ±lar.

PÃ¼skÃ¼rme, sÄ±vÄ± suyun varlÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret mi

Yeni hesaplamalarÄ±na gÃ¶re, fÄ±ÅŸkÄ±ran gaz ve tozun sesten daha hÄ±zlÄ± hareketinin bu gÃ¶kcisminde sÄ±vÄ± halde suyun varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± gerektirdiÄŸini belirten NASA'nÄ±n Kaliforniya'daki Jet MotorlarÄ± LaboratuvarÄ±'ndan bilim adamlarÄ±, pÃ¼skÃ¼rmenin hÄ±zÄ±nÄ±n saatte yaklaÅŸÄ±k 2200 km olduÄŸunu kaydettiler.

AraÅŸtÄ±rmayÄ± yÃ¶neten Candice Hansen, sÄ±vÄ± olmadan gaz ve toz pÃ¼skÃ¼rmelerinin bu hÄ±za ulaÅŸmasÄ±nÄ±n Ã§ok zor olduÄŸunu ifade etti.

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JÃ¼piter'in uydusu Europa'da da sÄ±vÄ± halde suyun bulunabileceÄŸini, ancak SatÃ¼rn'Ã¼n halkalarÄ±ndan birisinin oluÅŸmasÄ±na yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len Enceladus'a ulaÅŸmanÄ±n daha mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunu belirten Hansen, Enceladus'un iÃ§erdekileri dÄ±ÅŸarÄ± pÃ¼skÃ¼rttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

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SatÃ¼rnÃ¼n uydusundan yÃ¼kselen dev gaz

Avrupa Uzay Kurumu'nun (ESA) da programa ortak olduÄŸu 3 milyar 600 milyon dolarlÄ±k Cassini uydusu, SatÃ¼rn ve Enceladus'un yakÄ±nÄ±ndan geÃ§erek gÃ¶zlemlerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Ä°ngiliz gÃ¶kbilimci William Herschel, Enceladus'u 1789'daki gÃ¶zlemlerinde buldu. KÃ¼tlesi DÃ¼nya'nÄ±nkinden 95 kat, hacmi 750 kat bÃ¼yÃ¼k olan SatÃ¼rn'nÃ¼n minik uydusu Enceladus, sadece 499 km Ã§apÄ±nda. SatÃ¼rn'Ã¼n 47 uydusu, 7 adet de dev Ã§evre halkasÄ± bulunuyor.

NASA, Ã¶nceki aÃ§Ä±klamalarÄ±n da da Enceladus'ta su bulunabileceÄŸini belirtmiÅŸti.

DoÄŸrudan su kanÄ±tÄ±" taÅŸÄ±yan Ã¼Ã§ gÃ¶kcismi

GÃ¼neÅŸ Sistemi'nde Mars, JÃ¼piter'in uydusu Europa ve Enceladus "doÄŸrudan su kanÄ±tÄ±" taÅŸÄ±yan Ã¼Ã§ gÃ¶kcismi.

NASA'nÄ±n Ã¶nceki aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "Cassini, Enceladus'ta, ABD'nin Wyoming, Montana, Ä°daho eyaletlerini kapsayan Yellowstone Milli ParkÄ±'ndakilere benzeyen gayzerler bulunduÄŸunu gÃ¶steren iÅŸaretler tespit etti" demiÅŸti.

Cassini, 1997'de fÄ±rlatÄ±ldÄ±ktan sonra 2004 yÄ±lÄ±nÄ±n temmuzunda SatÃ¼rn'Ã¼n yÃ¶rÃ¼ngesine girmiÅŸti.

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