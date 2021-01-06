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Dünya
AA / Reuters
Haber Giriş: 06.01.2021 - 12:03 | Son Güncelleme:

Sarsıcı açıklama, Kenya'da 3 milyon öğrenci okullara kayıt yaptıramadı...

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Sarsıcı açıklama, Kenya'da 3 milyon öğrenci okullara kayıt yaptıramadı...
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Kenya'da koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesiyle açılan okullara 3 milyon öğrenci kayıt yaptıramadı. Öğrenciler, ekonomik kriz, güvenlik sorunları, koronavirüs korkusu, evlilik ve hamilelik gibi nedenlerle okula dönmedi.

Eğitim Kabine Sekreteri George Magoha, basına yaptığı açıklamada, ekonomik kriz, güvenlik sorunları, Kovid-19 korkusu, evlilik ve hamilelik gibi nedenlerle 3 milyon öğrencinin okula dönmek istemediğini söyledi.

Okula gelemeyen öğrencilerin çoğunluğunun kız çocuklarından oluştuğu bilgisini paylaşan Magoha, "Ülke genelinde bu hafta açılan okullara yüzde 80 katılım sağlandı." dedi.

Magoha, "Çeşitli nedenlerle okula gidemeyen çocukların eğitime devam etmesi için adım atılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 15 milyon öğrencinin bulunduğu Kenya'da yüz yüze eğitim 9 ay sonra başladı. Salgın tedbirleri kapsamında spor, müzik ve drama gibi dersler dışındaki tüm etkinlikler ve okullar arası tüm ziyaretler 3 ay süreyle yasaklandı.

Kenya'da 97 bin 127 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 1690 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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