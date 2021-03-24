Şantaj bombası

Natalija Scekic, “Londra’dan tanıdığım biri, benimle görüşmek istedi. İş için olduğunu zannettim. Ama konuşma ilerledikçe konunun benimle değil, Novak Djokovic’le ilgili olduğunu anladım. Benden, Novak’ı baştan çıkarıp birlikte olmamı ve bunu gizli kamera ile kaydetmemi istedi. Önce şaka yapıyor sandım ama sonra ciddi olduğunu anlayınca çok sinirlendim. Kendimi incinmiş ve aşağılanmış hissettim. Aklımdan ona vurmak, yüzüne su fırlatmak geçti ama kendimi tuttum çünkü etrafta bir sürü insan vardı. Hemen oradan ayrıldım. Umarım bu istediğini yapacak başka birini bulmamıştır” diye konuştu. 2014 yılında dünya evine giren ve iki çocukları bulunan Novak Djokovic-Jelena Ristic çiftinin boşanmanın eşiğinde olduğu iddiası birçok kez gündeme gelmiş ancak Sırp tenisçi, her defasında yalanlamıştı.

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