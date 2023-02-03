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Sanna Marin’den İsveç’e destek

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#İsveç#Sanna Marin#NATO
Sanna Marin’den İsveç’e destek
Güven ÖZALP
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2023 07:00

İsveç’in başkenti Stockholm’de Başbakan Ulf Kristersson ile bir araya gelen Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, her iki ülkenin de NATO üyeliği için gerekli tüm koşulları sağladığını söyledi.

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İsveç’in sınıfın sorun çıkaran çocuğu gibi gösterilmesinden hoşlanmadığını belirten Marin, ortak basın toplantısında, “Bugün ortak bir mesaj göndermemizin önemli olduğunu düşünüyorum. Finlandiya ile İsveç birlikte başvurdu ve NATO’ya birlikte katılmamız herkesin yararına” dedi.

TERÖR MEVZUATI SIKILAŞACAK

Yapılan son anketler Finlandiya’da, İsveç üye olmasa da NATO’ya girilmesine destek verenlerin oranının yüzde 53 olduğunu gösteriyor. Kristersson da Finlandiya’nın desteğine minnettar olduğunu ancak insanların sabırsızlanmaya başlayabileceğini ve bu tartışmanın gündeme gelmesini anladığını söyledi. Bu arada İsveç, terör örgütü üyeliğine ilişkin mevzuatını sıkılaştırıyor. Haziranda devreye girmesi beklenen yeni yasa, yetkililere, terör örgütlerini destekleyen kişileri gözaltına alma ve kovuşturma konusunda daha geniş yetkiler veriyor.

 

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#İsveç#Sanna Marin#NATO

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