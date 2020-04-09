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İHA- Fotoğraf:AFP
Haber Giriş: 09.04.2020 - 10:49,Son Güncelleme:/

Şanghay’da okullar 27 Nisan’da açılacak

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Şanghay’da okullar 27 Nisan’da açılacak
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Çin’in Şanghay şehrinde corona virüs salgını nedeniyle kapanan okullar 27 Nisan’da açılıyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve pandemi (küresel salgın) haline gelen korona virüs, çoğu ülkede okulların kapatılmasına neden oldu. Çin’in en büyük şehirlerinden Şanghay’da korona(corona) virüs salgınıyla mücadele kapsamında kapatılan ortaokul ve liselerin 27 Nisan’da yeniden eğitim öğretime başlayacağı açıklandı. Şehrin eğitim komisyonu müdürü Lu Jing, 27 Nisan’da eğitime kaldığı yerden devam edileceğini ve hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

Öte yandan dünya genelinde 88 binden fazla can kaybına neden olan korona virüsün ilk ortaya çıktığı yer olan Çin’in Wuhan kentindeki karantina ise dün sona ermişti.

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