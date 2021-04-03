MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSanat galerisinde 500 bin dolarlık 'kaza'!
GeriDünya Sanat galerisinde 500 bin dolarlık 'kaza'!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
Vahdet AYAZ/GÜNEY KORE, (DHA)
Haber Giriş: 03.04.2021 - 13:13 | Son Güncelleme:

Sanat galerisinde 500 bin dolarlık 'kaza'!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Güney Kore'de bir sanat galerisini ziyaret eden çiftin başına gelenler duyanları şaşkına çevirdi. Çift, galeride bulunan yarım milyon dolarlık bir tabloyu 'yanlışlıkla' boyayınca gözaltına alındı.

Güney Kore'de bir sanat galerisini ziyaret eden çift, duvarda asılı duran 500 bin dolar değerindeki tabloya boya sürdü. Gözaltına alınan çift, polise verdiği ifadede, tablonun ’katılımcı sanat eseri’ olduğunu düşündüklerini, bu yüzden boyadıklarını söyledi.

Olay, Güney Kore'nin başkenti Seu'lde meydana geldi. Kentte bulunan sanat galerisini ziyaret eden çift, inceledikleri tablonun önünde yerde bulunan boya kutularındaki fırçayı alarak, tabloya boya sürdü.

Değeri 500 bin dolar olarak açıklanan tabloyu boyayan çift gözaltına alındı. Çiftin polise verdiği ifadede, tablonun ’katılımcı sanat eseri’ (yaratıcı süreçte halkın katılımını sağlayan eserler) olduğunu düşündüklerini bu sebeple yerde bulunan boya kutularının ziyaretçilerin kullanması için orada bulunduğunu sandıklarını belirtti.

Sanat galerisinde 500 bin dolarlık kaza

TABLONUN ÖNÜNDE ’DOKUNMAYIN’ YAZILIYDI

Polisten yapılan açıklamada, tablonun önündeki boya kutularının sanat eserinin bir parçası olduğu, bu kutuların önünde de uyarı olarak "Dokunmayın" yazılı olduğunu açıkladı.

Galerinin yöneticisi Kang Wook, "Katılımcı sanat olarak bunu yapmalarına izin verildiğini düşündüler ve hata yaptılar. Şu anda sanatçıyla eski haline getirilip getirilmeyeceği konusunda görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi