Samsung’un babası öldü

Ülkenin teknoloji devi Samsung’a 1968’de giren ve 1987’de yönetim kurulu başkanlığını babasından devralan Lee, şirketin dünyanın en başarılı elektronik firmalarından biri olmasını sağladı. Şirket, Lee’nin yönetiminde Fortune dergisinin 2007’deki Dünyanın En Büyük 100 Şirketi listesine girmeyi başardı. 2008’de vergi ödememek için savcı, hakim ve siyasetçilere “rüşvet fonundan ödeme yaptığı” iddiasıyla gündeme gelen Lee Kun-hee, 1993’te çalışanlarına, “Eşlerimiz ve çocuklarımız hariç her şeyi değiştirelim” sözleriyle meşhurdu. Daha sonra şirket, elindeki tüm cep telefonu stoğunu, yani 150 bin telefonun hepsini yakarak imha etmişti.