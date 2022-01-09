Şampiyonun başına gelmedik kalmadı

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AVUSTRALYA’ya salgın nedeniyle getirilen ülkeye giriş kurallarına uymadığı gerekçesiyle vizesi iptal edilen ve Melbourne’de sınır dışı edilecek kişilerin yerleştirildiği bir otelde gözetim altında tutulan Novak Djokovic’in (34) durumu Sırbistan ve Avustralya hükümetleri arasında da gerilime neden oldu. Sırbistan Başbakanı Ana Brnabiç, “Avustralyalı yetkililerle görüştük. Sırp hükümeti Novak’ın Avustralya’ya girmesine izin verilmesi için gerekli tüm garantileri sağlamaya hazır. Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de olaya müdahil olmuş durumda” açıklamasını yaptı.

AŞI TARTIŞMASI

Aslında olay, Avustralya Açık’ın düzenlendiği Melbourne şehrinin bulunduğu Victoria eyaleti ve Avustralya Açık yönetiminin, aşısız sporcuların turnuvaya katılabilmesi için ‘tıbbi muafiyet’ protokolü hazırlamasıyla başladı. Bu protokole göre aşısız sporcular, neden aşı olmadıklarını tıbbi gerekçeleriyle iki bağımsız kuruma sunup, olumlu karar çıkması halinde tıbbi muafiyet alarak turnuvaya katılabilecekti. Bu karardan yararlanan Djokovic, salı günü tıbbi muafiyet aldığını ve Avustralya Açık’a katılacağını açıkladı.

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8 SAATLİK SORGU

Ancak söz konusu muafiyet kararı, Avustralya’da tartışma yarattı. Ülkenin İçişleri Bakanı, “Ülkemize giriş yapacak herkesin uyması gereken kurallar bellidir” diyerek federal düzeyde adım atabileceklerinin sinyalini verdi. Buna göre Avustralya’ya giriş yapabilmek için en az iki koronavirüs aşısı yaptırmak gerekiyordu. Çarşamba günü turnuva için Avustralya’ya gelen Djokovic, Melbourne’de uçaktan indi ve burada vize sırasından çıkarılıp özel bir odaya alındı.

KORONA GEÇİRDİ

Tenisçi burada 8 saat sorgulandı ve hakkında sınırdışı kararı verildi. Avukatları itiraz edince de Djokovic, hükümet tarafından kullanılan Park Hotel’e yerleştirildi. Djokovic’in sınırdışı edilip edilmeyeceği 10 Ocak tarihindeki duruşmada belli olacak. Öte yandan avukatları Djokovic’in 16 Aralık’ta koronavirüs test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle muafiyet aldığını belirtti. Bu defa da Djokovic’in 17 Aralık’ta Belgrad’da genç tenisçiler için düzenlenen turnuvada maskesiz bir halde ödül verirken fotoğrafları ortaya çıktı.

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TESTİ ‘POZİTİF’ İKEN DIŞARI ÇIKMIŞ

16 Aralık’ta koronavirüs testi ‘pozitif’ çıktığı anlaşılan Novak Djokovic’in bir gün sonra Belgrad’da bir spor etkinliğine katıldığı, hayranlarıyla bir araya geldiği ortaya çıktı.

SUÇLU MUAMELESİ

DÜNYANIN 1 numaralı raketi Novak Djokovic’in sürpriz bir şekilde Avustralya’ya girişinin engellenmesi, havalimanında 8 saat boyunca sorgulanması, sorgu odasında telefonunu kullanmasına dahi izin verilmemesi, ülkeye yasa dışı girenlerin yerleştirildiği bir otele tıpkı bir suçlu gibi yerleştirilmesi, özel eve çıkma talebinin reddedilmesi akıllarda soru işaretlerine neden oldu.

KANDIRILDI MI

Ünlü raketin babası Srdjan Djokovic, olayın siyasi motivasyonu olduğunu iddia ederek ‘Sırbistan’a diz çöktürme’ motivasyonu taşıdığını öne sürdü. Sırbistan Dışişleri Bakanlığı da, Novak Djokovic’in, “Küçük düşürülmek amacıyla kandırılarak Avustralya’ya getirildiğini” iddia etti. Bakanlığın açıklamasında, “Novak Djokovic bir suçlu, terörist veya yasa dışı göçmen değil ancak Avustralyalı yetkililer kendisine böyle davrandı” denildi.

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GÖZDAĞI İÇİN Mİ

Novak Djokovic gibi yıldız bir ismin dahi aşı olmadığı için gördüğü muamele, aşı karşıtlarına verilen bir gözdağı olarak da okunabilir. Daha önce aşı karşıtı açıklamalarıyla gündeme gelen ve zaman zaman tepki çeken Djokovic, COVID-19 aşılarının da tıpkı virüsün kendisi gibi sahte olduğu yönünde ifadeler kullanmıştı.