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Şampiyonun aracı satıldı

Güncelleme Tarihi:

#Michael Schumacher#Formula 1#Soetheby’S
Şampiyonun aracı satıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2022 07:00

Formula 1 efsanesi Alman pilot Michael Schumacher’in 2003 yılında şampiyon olduğu yarış otomobili açık artırmada 13.2 milyon dolara (245 milyon TL) satıldı.

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Soetheby’s müzayede evinin Cenevre’deki şubesinde satılan F2003-GA model otomobil, bugüne kadar satılan en pahalı ikinci yarış arabası oldu. Aracı satın alan kişi Ferrari’nin satış politikası nedeniyle otomobili evine götüremeyecek. Otomobil, kullanıcının isteği doğrultusunda Avrupa ve ABD’de belirlenmiş 9 noktaya firma tarafından gönderilecek.

Fransız Alpleri’nde kayarken kaza geçiren Michael Schumacher 9 yıldır komada. Michael Schumacher’in 5’i Ferrari’yle olmak
üzere 7 dünya şampiyonluğu bulunuyor. 

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#Michael Schumacher#Formula 1#Soetheby’S

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