Şampiyonun aracı satıldı

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Soetheby’s müzayede evinin Cenevre’deki şubesinde satılan F2003-GA model otomobil, bugüne kadar satılan en pahalı ikinci yarış arabası oldu. Aracı satın alan kişi Ferrari’nin satış politikası nedeniyle otomobili evine götüremeyecek. Otomobil, kullanıcının isteği doğrultusunda Avrupa ve ABD’de belirlenmiş 9 noktaya firma tarafından gönderilecek.

Fransız Alpleri’nde kayarken kaza geçiren Michael Schumacher 9 yıldır komada. Michael Schumacher’in 5’i Ferrari’yle olmak

üzere 7 dünya şampiyonluğu bulunuyor.