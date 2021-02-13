Şampiyon ölümden döndü

FORMULA 1’in çifte dünya şampiyonu İspanyol pilot Fernando Alonso, önceki gün İsviçre’nin Lugano kentinde kaza geçirdi. Bisiklet sürerken araba çarptığı belirtilen Alonso, kazanın ardından hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre ünlü pilot çenesinden operasyon geçirdi. 39 yaşındaki pilotun yarıştığı Alphine takımı, Alonso’nun geçirdiği ameliyatının ardından iki gün boyunca hastanede kalacağını ve daha sonra takıma katılmak için hazırlanacağını söyledi.

DÖNÜŞ TARİHİ ŞÜPHELİ

Alphine takım sorumlusu Formula 1’e iki yıl boyunca ara veren Alonso’nun yeniden pistlere dönme tarihi konusunda herhangi bir değişiklik planlanmadığını duyurdu. Buna karşın İtalyan Gazetta dello Sport gazetesi, Alonso’nun vücudunda kırıklar tespit edildiğini yazarken, İspanyol pilotun planlandığı tarihte pistlere dönmesinin şüpheli olduğunu belirtti. Alonso, 28 Mart tarihindeki sezonunun ilk yarışı olan Bahreyn Grand Prix’inde ilk yarışına çıkma hedefindeydi. Tecrübeli pilot, 2005 ve 2006 yıllarındaki iki şampiyonluğunu bu sezon isim değiştirerek Alphine ismini alan Renault takımıyla kazanmıştı. Alonso, son olarak McLaren takımıyla 2018 yılında Formula 1’e veda etmiş ve kariyerini diğer otomobil yarışlarına yönlendirmişti.

SCHUMACHER AKILLARA GELDİ

Alonso’nun bisiklet kazası, aralık 2013’te Fransız Alpleri’nde kayak yaparken düşüp komaya giren F1 efsanesi Michael Schumacher’i hatırlattı. Yıllardır yaşam mücadelesini sürdüren Schumacher’in medyada bir kare bile görüntüsü yer almadı. Ancak ailesi belgeseli çekilecek olan Schumacher’in özel görüntülerini paylaşılacağını

açıkladı.