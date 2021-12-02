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Şam rejiminden hadsiz Hatay açıklaması

#Suriye#Türkiye#Şam
Şam rejiminden hadsiz Hatay açıklaması

Esad rejimi güdümündeki Suriye Halk Meclisi, Hatay’ın Türkiye’ye katılmasının 82’nci yılında ‘Hatay’ı geri almak için her şeyi yapacağız’ diye açıklama yaptı.

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UZUN yıllardır zaman zaman Hatay’ı Suriye sınırı içinde gösteren haritalar kullanması ve bu yönde yaptığı hadsiz açıklamalarla Türkiye’ye sataşan Şam rejimi, Hatay konusunu yeniden gündeme getirdi. Hatay’ın Türkiye’ye katılmasının 82’nci yılı nedeniyle resmi kanallardan yazılı bir açıklama yapan Suriye Halk Meclisi, Hatay’ın Suriye toprağı olduğunu öne sürdü. UZUN yıllardır zaman zaman Hatay’ı Suriye sınırı içinde gösteren haritalar kullanması ve bu yönde yaptığı hadsiz açıklamalarla Türkiye’ye sataşan Şam rejimi, Hatay konusunu yeniden gündeme getirdi. Hatay’ın Türkiye’ye katılmasının 82’nci yılı nedeniyle resmi kanallardan yazılı bir açıklama yapan Suriye Halk Meclisi, Hatay’ın Suriye toprağı olduğunu öne sürdü. 

FRANSIZLARA DA ÇATTILAR

Akıl almaz açıklamada, “Hatay’ı geri almak için her şeyi yapacakları” ve şehrin “işgal altındaki Suriye topraklarının bir parçası olduğu” iddia edildi. Dönemin Fransız mandasının, 2’nci Dünya Savaşı’nda Türkiye’yle müttefiklik kurmak için Hatay’ı rüşvet olarak verdiği öne sürülen açıklama metninde, “Hatay’ın Türkiye’nin eline kalmaması ve geri alınması için mümkün olan her şeyin yapılacağı” belirtildi. Türkiye’den konuyla ilgili henüz bir açıklama ya da cevap gelmedi.

Şam rejiminden hadsiz Hatay açıklaması



GÖSTERMELİK MECLİS

Esad rejiminin yasama organı diye anılan Suriye Halk Meclisi, 250 üyeden oluşuyor. Son seçimler 19 Temmuz 2020’de yapıldı. 167’si Esad’ın Baas Partisinden olmak üzere 183 sandalye kazanan Ulusal İlerici Cephe mecliste çoğunluğu elde tutuyor. Yüz binlerce kişinin öldüğü iç savaş nedeniyle milyonlarca seçmenin yurtdışına göç etmek durumunda kaldığı ülkede ciddi bir muhalefet de bulunmuyor.

82 YIL ÖNCE TÜRKİYE’YE KATILDI

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20 Ekim 1921 tarihli Ankara Anlaşması’nda Türkiye sınırları dışında kalan Hatay (İskenderun Sancağı), Suriye ile birlikte özerk bir yönetim olarak Fransız mandası altına girmişti. 1935 yılında Suriye ve Lübnan üzerindeki mandasını kaldıran Fransa, 9 Kasım 1936’da Suriye ile yaptığı anlaşma neticesinde Hatay’daki tüm haklarını Suriye’ye devretti. Ancak Türkiye bunun Ankara Anlaşması’nın ihlali olduğunu bildirerek karara karşı çıktı. Atatürk’ün de önemle üzerinde durduğu Hatay konusunda Türkiye’nin baskılarını arttırması sonucu 27 Ocak 1937’de Milletler Cemiyeti tarafından Hatay’ın bağımsızlığı kabul edildi. 29 Haziran 1939’da ise 40 üyeli Hatay Devleti Millet Meclisi, Türkiye’ye katılma kararı aldı. 7 Temmuz 1939 tarihinde Hatay il statüsü kazanırken, 23 Temmuz 1939 tarihinde Fransız askerlerinin de bölgeyi tamamen terk etmesiyle, Misak-ı Milli sınırlarında bulunan Hatay, Türkiye topraklarına katıldı.

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#Suriye#Türkiye#Şam

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