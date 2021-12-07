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Salgında kullanılmaya başlanan uygulama sonları oldu: Tek seferde 900 kişi kovuldu!

#Zoom#Kovulma#ABD
Salgında kullanılmaya başlanan uygulama sonları oldu: Tek seferde 900 kişi kovuldu

ABD'de bir patron 900 çalışanını Zoom üzerinden tek seferde işten çıkardı. Kovulan çalışanların sosyal medyadan paylaştığı kovulma toplantısı dünya çapında eleştiri oklarının hedefi oldu.

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ABD'deki bir firmanın patronu, tek bir Zoom görüşmesi esnasında 900 çalışanını kovduğu için eleştirilerin hedefinde.

İnternet ortamında müşterilere ev kredisi bağlayan Better.com adlı portalın patronu Vishal Garg, 900 civarında çalışanını Zoom görüşmesine davet etti. Tüm bu çalışanlar görüşmeye katıldıktan sonra Garg, "Eğer bu görüşmedeyseniz, işten çıkarılacak olan şanssız grubun içindesiniz demektir" dedi. Zoom görüşmesi, daha sonra sosyal medyada paylaşıldı.

Sosyal medyada bu şekilde işten çıkarılma için "soğukkanlı," "sert" ve "korkunç bir şey" yorumları yapıldı. Özellikle Noel tatili yaklaşırken bunun yapılması da sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Salgında kullanılmaya başlanan uygulama sonları oldu: Tek seferde 900 kişi kovuldu

Garg, çalışanların işten çıkarılacağını açıkladıktan sonra, görüşme devam ederken "Bunu son yaptığımda ağlamıştım. Haberlerin farklı olmasını isterdim, keşke büyüyor olsaydık." dedi.

Garg, ekibinin yüzde 15'ine denk gelen toplu işten çıkarmanın arkasındaki sebepleri de performans, üretkenlik ve piyasadaki değişim olduğunu açıkladı.

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Ancak geçen hafta Better.com'un yatırımcılarından 750 milyon dolarlık nakit aldığından bahsetmedi.

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Better.com'un mali işler müdürü Kevin Ryan, BBC'ye "Özellikle yılın bu zamanında işten çıkarma yapmak mide bulandırıcı" dedi ancak radikal değişiklikler yaşayan emlak piyasasında bu adımı atmak zorunda olduklarını söyledi.

Aynı anda yüzlerce kişinin işten çıkarıldığı Zoom görüşmesinin ardından, Fortune dergisi, daha önce imzasız şekilde yayımlanan bir blog yazısının yazarının da Garg olduğunu doğruladı. Blog yazısında Garg, işten çıkarılan kadronun "üretken olmayarak ve günde iki saat çalışarak, sekiz saat çalışan iş arkadaşlarından ve müşterilerden çaldığını" savunuyor.

Salgında kullanılmaya başlanan uygulama sonları oldu: Tek seferde 900 kişi kovuldu

Forbes dergisinin geçen yıl ortaya çıkardığı, Garg'ın çalışanlarına gönderdiği bir e-mailin yayımlanmasının ardından da kendisinin yöneticilik tarzı, eleştirilerin odağı olmuştu.

E-mail'de Garg, çalışanlarına "Korkunç şekilde yavaşsınız, bir grup aptal yunussunuz, buna hemen bir son verin, beni utandırıyorsunuz." yazmıştı.

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