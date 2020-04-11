Salgın siyahi Amerikalıları daha çok vurdu

ABD’de koronavirüs krizinde bazı eyaletlerde siyahilerin ölüm oranı, nüfusa oranlandığında büyük bir dengesizlik gösteriyor. Afrika kökenli Amerikalılar arasında koronavirüsten ölüm oranının neredeyse 7 misli daha fazla olduğu belirtiliyor.

Örneğin Louisiana eyaletinde siyahi Amerikalılar nüfusun yüzde 32’sini oluştursa da bu eyalette ölenlerin yüzde 70’i siyahi. Krizin merkez üslerinden olan Illinois’de siyahların nüfusa oranı yüzde 15. Ancak ölenlerin yüzde 43’ü, hastalık bulaşanların ise yüzde 28’ini siyahiler oluşturuyor.

3 NEDENİ VAR

Siyahilerin en fazla etkilendiği başlıca eyaletler Michigan, Wisconsin, Illinois, Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Louisiana. New York ve California eyaletlerinden bu konuda geniş bir veri ise yayınlanmadı. Hürriyet’e konuşan Maryland Üniversitesi’nden Dr. Rashawn Ray, ölüm sayılarının neden yüksek olduğunu üç maddeyle açıklıyor. Ray’e göre, sosyo-ekonomik durumu kötü siyahilerde kalp sorunu, tansiyon ve diyabet vakaları daha çok görülüyor. Ray, ABD’de çok kötü durumda olan sağlık sisteminin siyahileri daha çok etkilediği görüşünde.

YAŞAM ALANLARI

Sosyolog Ray ikinci gerekçe olarak, Afro-Amerikalıların yaşadığı mahallelerdeki genel koşullara işaret ediyor. Ray, “Afrika kökenli siyahi Amerikalılar, daha az yeşil alan, fiziki egzersiz alanı ve gıda marketi bulunan, sağlıklı beslenme seçimleri az olan, düşük gelir seviyesinde ve daha yoğun insan yerleşimi bulunan, insanların birbirleriyle yakın ilişkide olduğu alanlarda yaşıyor. Buralarda daha az ışıklandırma ve daha az güvenlik var” ifadeleriyle meselenin sosyo ekonomik boyutuna dikkat çekiyor.

YAPTIKLARI İŞLER

Ray’e göre diğer gerekçe siyahilerin genel olarak çalıştıkları mesleklerin koronavirüse karşı daha korumasız olması. Ray, “Siyahi Amerikalılar ‘yeni temel işçiler’ sınıflandırmasında çok büyük bir yer kaplıyor. Bunlar da gıda çalışanları, otobüs şoförleri, makinistler, kasiyerler, fabrika işçileri, kargo dağıtım çalışanları...” diyor.

KABUL ETMEKTE ÇOK ZORLANDIM

ABD merkezli New York Times gazetesine konuşan Chicago Belediye Başkanı Lori Lightfoot, kent nüfusunun üçte birinden azını oluşturan siyahilerin şehirdeki hastaların yüzde 72’sini oluşturduğuna işaret ediyor. Kentin ilk siyahi kadın belediye başkanı olan Lightfoot, “Rakamları ilk gördüğümde bu durumu hazmetmekte çok zorlandım” diyor.