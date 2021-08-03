Salgın daha da kötüleşebilir

AŞILAMA çalışmalarına rağmen, korona salgını tüm hızıyla sürüyor. COVID-19’un daha hızlı yayılan Delta varyantı tüm dünyadaki baskın tür olurken, mevcut aşıların etkinliğini düşürerek dünyaya tehdit oluşturuyor. Uzmanların “aşısızların salgını” olarak nitelediği bu yeni dalgada, Delta varyantının özellikle aşı olmayanlar arasında hızla yayıldığı ve aşı olanları da tehdit ettiği belirtiliyor.

‘UFUKTA ACI VE ISTIRAP VAR’

Konuya ilişkin son uyarı, ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü ve Beyaz Saray’ın da Baş Tıbbi Danışmanı Dr. Anthony Fauci’den geldi. Durumun daha da kötüleşeceğini söyleyen Fauci, “Aşı olmayanları salgını onların yaydığı konusunda ikna etmeliyiz. Bu insanların fikirlerini değiştirmeliyiz” dedi. Amerikan ABC kanalının ‘This Week’ (Bu Hafta) programına demeç veren Fauci, “Ufukta daha çok acı ve ıstırap görünüyor” diyerek artan tehlikeye işaret etti, hastalığın artarak yayılmaya devam etmesinden de milyonlarca insanın aşılanmamış olmasını sorumlu tuttu.

ABD’DE KAPANMA OLMAZ

Anthony Fauci, ABD’de bir kapanma olmasını beklemediğini söylerken, buna gerekçe olarak, geçen kış yaşananları tekrarlatmayacak kadar çok kişinin aşı olduğunu söyledi. ABD’de 12 yaş üstü nüfusun yüzde 58’nin aşı olduğu hesaplanıyor.

ÇOCUKLARDA ŞİMDİ DE SOLUNUM ENFEKSİYONU PATLAK VERDİ

ABD’de Delta vakalarında artış sürerken, çocuklarda ise “RSV” (Respiratuar Sinsityal Virüs) diye anılan, ağır tabloların da görülebildiği solunum yolu hastalığında artış kaydedildi. Normalde sonbahardan itibaren görülmeye başlanan RSV’nin, bu defa yaz ortasında patlak verdiği belirtiliyor. RSV kendini burun akıntısı, öksürük ve ateş ile belli eden bir üst solunum yolu enfeksiyonu.

ÇİN’DE KORONA TEYAKKUZU

ÇİN’de yerel kaynaklı 55 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken, Delta varyantının 20 kente yayıldığı belirtiliyor. Salgının önüne geçmek için milyonlarca kişi için karantina emri verildi. Hunan eyaletine bağlı Zhuzhou kentinde yaşayan 1.2 milyon kişi için 3 gün evde kalma zorunluluğu getirildi. Bu süreçte test ve aşılama çalışmaları yapılacağı bildirildi.

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