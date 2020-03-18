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Haber Giriş: 18.03.2020 - 23:40,Son Güncelleme:/

Sağlık Bakanı corona virüs toplantısında bir anda bayıldı

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Sağlık Bakanı corona virüs toplantısında bir anda bayıldı
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Hollanda Sağlık Refah ve Spor Bakanı Bruno Bruins, parlamentonun alt kanadını oluşturan Temsilciler Meclisi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin görüşüldüğü oturum sırasında bayıldı.

Bir anda yere yığılan Bakan Bruins etrafındakilerin yardımıyla kısa sürede ayağa kalktı.

Bruins, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yoğun geçen haftaların yorgunluğuyla bayıldım, şimdi kendimi daha iyi hissediyorum." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı corona virüs toplantısında bir anda bayıldı

Ara verilen oturumun ardından evine döndüğünü belirten Bruins, dinlenip yarın yapılacak oturumlara katılacağını kaydetti.

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