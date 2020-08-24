S-400 muamması

‘Anlaşma açıklamasının’ hemen ardından konuşan, S-400 sistemleri üreticisi “Rosteh” Başkanı Sergey Çemezov ise böyle bir anlaşmanın ancak 2021 yılında yapılmasının mümkün olabileceğini söyledi. Çemezov, “Türkiye ile ek S-400 füze sistemleri anlaşması imzalamamız yıl sonuna kadar mümkün görünmüyor. Ancak anlaşma büyük olasılıkla önümüzdeki 2021 yılında imzalanabilir” ifadelerini kullandı.

İKİNCİ YALANLAMA

Rusya’nın dış ülkelerle gerçekleştirdiği Askeri Teknik İşbirliği Kurumu Müdürü Dmitriy Şugayev de ‘anlaşma’ açıklamasını yalanlayarak, Rusya ile Türkiye arasında imzalanmış yeni bir S-400 anlaşması bulunmadığını duyurdu. Zvezda kanalına konuşan Şugayev, “Türkiye ile ek S-400 opsiyonu konusunda görüşmelerimiz ileri safhada bulunuyor. Bazı maddeler üzerinde görüşmelerimiz devam ediyor. Ardından Türk tarafın alacağı karar beklenecek. Şu anda aramızda imzalanmış anlaşma bulunmuyor” dedi.