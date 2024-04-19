Rusya'ya soğuk duş:Tu-22M3 imha edildi! Kiev ve Moskova'dan farklı açıklamalar...

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Ukrayna Ordusu sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Rusya'ya ait Tu-22M3 stratejik bombardıman uçağının düşürüldüğünü duyurdu. Ukrayna basını, Ukraynalı askeri kaynaklara dayandırdığı haberde uçağın Ukrayna sınırlarından 300 kilometre uzaklıkta askeri bir operasyonla düşürüldüğünü iddia etti.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Mykola Oleshchuk da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hava Kuvvetleri'nin uçaksavar füze birimleri ilk kez Ukrayna Savunma İstihbaratı ile işbirliği yaparak Rusya’nın barışçıl Ukrayna şehirlerine saldırmak için kullandığı Kh-22 seyir füzelerinin taşıyıcısı Tu-22M3 uzun menzilli stratejik bombardıman uçağını imha etti” dedi.



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Rusya Savunma Bakanlığı ise stratejik bombardıman uçağının muharebe görevini gerçekleştirdikten sonra düştüğünü açıkladı.

Uçağın Krasnogvardeysky’deki boş bir araziye düştüğü ifade edilen açıklamada, fırlatma koltuğu kullanarak uçaktan ayrılan 3 pilotun ekipler tarafından bulunduğu, 1 pilotun ise kaybolduğu bildirildi. Pilotu bulmak için arama çalışmasının başlatıldığı kaydedilen açıklamada, 2 pilotun hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Savunma Bakanlığı, uçakta mühimmat bulunmadığını belirterek, kazanın "teknik bir arıza" nedeniyle meydana geldiğini açıkladı.

Stavropol Valisi Vladimir Vladimirov Telegramdan yaptığı açıklamada uçaktaki dört mürettebattan birinin hayatını kaybettiğini duyurdu.



RUSYA SALDIRILARINA DEVAM EDİYOR

Öte yandan Rusya, Şubat 2022’den bu yana Ukrayna’ya saldırılarını sürdürüyor. Rus ordusu Ukrayna’nın Dnipropetrovsk bölgesini füzeyle aldı. Ukrayna Devlet Acil Servisi, saldırı sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 29 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Saldırıda konutların ve sivillerin hedef alındığı, kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Rus saldırısının ardından Dnipro'da kurtarma çalışmaları sürüyor. Bir konut kısmen yıkıldı, tren istasyonu hasar gördü. Kryvyi Rih ve Synelnykove şehirleri de hedef alındı. Yaralıların tamamına yardım sağlanıyor. Ne yazık ki bazıları hayatını kaybetti. Ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ukrayna'ya hava savunma sistemi sağlayan her ülke, ortaklarımızı hava savunma sistemlerinin depolarda saklanmaması, terörle karşı karşıya olan şehirlerde konuşlandırılması gerektiğine ikna etmeye yardımcı olan her lider ve savunmamızı destekleyen herkes hayat kurtarıyor. Bu, sadece ülkemiz ve Ukraynalılar için değil, tüm dünya için gerekli. Rusya, uyguladığı terörden sorumlu tutulmalı ve tüm füzeler ve 'Shaded' insansız hava araçları durdurulmalı. Dünya bunu sağlayabilir ve ortaklarımız da gerekli yeteneklere sahip Bu, Orta Doğu semalarında kanıtlandı ve Avrupa'da da işe yaraması gerekiyor” ifadelerini kullandı.