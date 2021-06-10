Rusya'nın yeni silahını tanıttılar: Düşmanı kör ediyor!

Son dönemde 'Batı' ve ABD ile tarihinin en gergin dönemini yaşayan Rusya, silahlanmaya yaptığı yatırımları da artırmış durumda.

Rusya'nın envanterine girmeye hazırlanan yeni nesil bir araç Rus devlet medyası tarafından kamuoyuna tanıtıldı. Söz konusu askeri gemi düşman gemileri tarafından tespit edilmekten kaçınabilecek ilk gizli savaş gemisi olarak dikkat çekiyor.

Devlet medyası, savaş gemisinin seyir füzeleri, uçaksavar füzeleri ve toplarla silahlandırıldığı bilgisinin de altını çizdi.

Radar emici kaplamaya ev sahipliği yapan gemi 'düşmanı kör ediyor' yorumlarının yapılmasına neden oldu. RIA'nın haberine göre, gövdesi tamamlanan geminin önümüzdeki yı donanmanın envanterine girmesi bekleniyor.



PUTİN'DEN NATO UYARISI

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun, ülkesinin sınırlarına yakınlaştığını, bunun Rusya ve Rus vatandaşlarının güvenliğini etkileyecek kadar önemli husus olduğunu söyledi.

Putin, Rossiya-1 kanalına verdiği röportajda, NATO'nun askeri faaliyetlerini ve Ukrayna'nın NATO'ya üye olma ihtimalini değerlendirdi.

NATO'nun Rusya sınırlarının yakınlarında askeri altyapısını güçlendirdiğine dikkati çeken Putin, "NATO'nun sınırlarımıza yakınlaşması, Rusya ve Rus vatandaşlarının güvenliğini etkileyecek kadar önemli bir husus" dedi.

Putin açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'NATO'nun doğuya doğru genişlemesi iki dalgada gerçekleşti. Bu, Rusya ve Batı ülkeleri arasındaki ilişkilerin ortaklık seviyede olduğu zamanda gerçekleşti ancak kaygılarımızın tümü göz ardı edildi. Sert konuşmak istemiyorum ancak çıkarlarımızı çiğnediler. Bu iyi ilişkilerin olduğu zamanında gerçekleşti. Batı, kendi jeopolitik çıkarlarını insanların ve diğer halkların çıkarlarından üstün tutar.'

Ukrayna'nın NATO üyesi olmak istediğine dikkati çeken Putin, bunun boş bir mesele olmadığını vurgulayarak, "Polonya ve Romanya'daki Amerikan füzeleri, Rusya'nın merkez bölgesine 15 dakikada varabilir. Ukrayna'nın NATO üyesi olduğunu farz edelim. Amerikan füzelerinin Harkiv veya Dnipro kentlerinden Moskova'ya uçuş süresi 7-10 dakikaya düşecek" ifadelerini kullandı.

Putin, Ukrayna vatandaşlarının birçoğunun NATO üyeliğini istemediklerini söyledi.

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